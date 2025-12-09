¿Cuándo depositarán tu AFP? Consulta la fecha de cobro si tu DNI termina en 8 o 9

El Retiro AFP 2025, que permite a los afiliados disponer de hasta 4 UIT de sus fondos acumulados, sigue generando expectativas entre quienes ya completaron su solicitud, pues muchos se preguntan cuándo es que llegará el dinero según el dígito final del DNI.

Especialmente quienes solicitaron durante los días asignados para los dígitos 8 y 9, los montos están cada vez más cerca de abonarse a las cuentas correspondientes. Por ello, AQÍ te detallamos lo que se conoce hasta el momento sobre los plazos de pago, en función del cronograma oficial, y qué factores podrían modificar las fechas estimadas.

Afiliados de las AFP podrán cobrar pronto su dinero tras hacer solicitud respectiva / FOTO: LinkedIn

Cronograma de solicitudes según último dígito del DNI

De acuerdo con el cronograma oficial del Retiro AFP 2025:

DNI terminado en 8 - Solicitud registrada el 13 y 14 de noviembre 2025.

- Solicitud registrada el 13 y 14 de noviembre 2025. DNI terminado en 9 - Solicitud registrada el 17 y 18 de noviembre 2025.

Quienes no alcanzaron a hacer su solicitud en esas fechas todavía tienen la opción de hacerlo durante el "periodo libre", que va del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

¿Cuándo llega el pago? Estimaciones para dígito 8 y 9

Según lo que informan las AFP y las entidades reguladoras, el desembolso se realiza en hasta 30 días calendario después de registrada la solicitud.

Para quienes tienen DNI que termina en 8 y realizaron la solicitud entre el 13 y 14 de noviembre, el plazo de 30 días vencería el 13 o 14 de diciembre de 2025. Como esas fechas caen sábado y domingo, podría adelantarse al viernes 12 de diciembre o retrasarse un poco más hasta el lunes 15.

Para quienes tienen DNI que termina en 9, que efectuaron su solicitud el 17 o el 18 de noviembre, el plazo de 30 días indicaría que el depósito llegará entre 17 y 18 de diciembre de 2025.

En ambos casos, si el afiliado optó por la tercera fecha de opción que era el 2 y 3 de diciembre, respectivamente, el pago, o lo que le corresponda del monto solicitado, podría demorarse hasta los primeros días de enero 2026.

¿Cómo se realizan los pagos de AFP?

El Retiro AFP 2025 permite obtener hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400). El desembolso se realiza en armadas sucesivas, habitualmente: primera UIT, segunda UIT, y así hasta completar el monto solicitado. Cada cuota se deposita en la cuenta bancaria que el afiliado registró al momento de solicitar el retiro.