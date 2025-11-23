0
EN VIVO
Alianza Lima vs UTC por Liga 1
EN DIRECTO
Peñarol vs Nacional por la final de la Liga AUF

¿La condromalacia solo se cura con operación?, por el Dr. Cotillo

El doctor Luis Cotillo, traumatólogo y especialista en Medicina Deportiva, brinda detalles sobre la condromalacia.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿La condromalacia solo se cura con operación?
    ¿La condromalacia solo se cura con operación?
    COMPARTIR

    “La condromalacia solo se cura con operación”, dicen algunos. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta. La condromalacia rotuliana, que afecta el cartílago ubicado detrás de la rótula, puede tratarse de manera efectiva sin llegar al quirófano cuando se detecta en etapas tempranas. El dolor al subir escaleras, al estar mucho tiempo sentado o al flexionar la rodilla suele ser la primera señal de alerta que muchas personas pasan por alto.

    Cuando el paciente acude de inmediato al especialista, es posible frenar el avance de la lesión con un plan integral que incluye fisioterapia, fortalecimiento muscular y ajustes en la biomecánica. El objetivo es disminuir la fricción entre la rótula y el fémur, reducir el dolor y recuperar la función de la rodilla. En la mayoría de casos, estos tratamientos conservadores son suficientes para evitar una intervención quirúrgica.

    ¿Un cartílago dañado se puede regenerar con ácido hialurónico?

    PUEDES VER: ¿Un cartílago dañado se puede regenerar con ácido hialurónico?, por el Dr. Cotillo

    El problema surge cuando el dolor se normaliza y el paciente retrasa la consulta. Con el tiempo, el daño del cartílago puede avanzar y la rodilla empieza a generar chasquidos o sensación de inestabilidad. Escuchar al cuerpo es clave: si subir o bajar escaleras se vuelve incómodo, si la rodilla “truena” con frecuencia o si el dolor aparece después del ejercicio, es momento de acudir a un profesional.

    En Sport Medical trabajamos con un enfoque integral que prioriza la detección temprana y la rehabilitación guiada por especialistas. No esperes a que el dolor limite tus actividades diarias. Con una evaluación adecuada y el tratamiento correcto, la gran mayoría de casos de condromalacia se controlan sin cirugía. Tu rodilla te lo agradecerá.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    Lo más visto

    1. Carla Rueda pidió ayuda para la exseleccionada Rosa Valiente, quien se contagió de COVID-19

    2. Campeonó dos veces con Alianza Lima y ahora reveló su amor por Universitario: "Soy hincha"

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano