¿La condromalacia solo se cura con operación?, por el Dr. Cotillo
El doctor Luis Cotillo, traumatólogo y especialista en Medicina Deportiva, brinda detalles sobre la condromalacia.
“La condromalacia solo se cura con operación”, dicen algunos. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta. La condromalacia rotuliana, que afecta el cartílago ubicado detrás de la rótula, puede tratarse de manera efectiva sin llegar al quirófano cuando se detecta en etapas tempranas. El dolor al subir escaleras, al estar mucho tiempo sentado o al flexionar la rodilla suele ser la primera señal de alerta que muchas personas pasan por alto.
Cuando el paciente acude de inmediato al especialista, es posible frenar el avance de la lesión con un plan integral que incluye fisioterapia, fortalecimiento muscular y ajustes en la biomecánica. El objetivo es disminuir la fricción entre la rótula y el fémur, reducir el dolor y recuperar la función de la rodilla. En la mayoría de casos, estos tratamientos conservadores son suficientes para evitar una intervención quirúrgica.
El problema surge cuando el dolor se normaliza y el paciente retrasa la consulta. Con el tiempo, el daño del cartílago puede avanzar y la rodilla empieza a generar chasquidos o sensación de inestabilidad. Escuchar al cuerpo es clave: si subir o bajar escaleras se vuelve incómodo, si la rodilla “truena” con frecuencia o si el dolor aparece después del ejercicio, es momento de acudir a un profesional.
En Sport Medical trabajamos con un enfoque integral que prioriza la detección temprana y la rehabilitación guiada por especialistas. No esperes a que el dolor limite tus actividades diarias. Con una evaluación adecuada y el tratamiento correcto, la gran mayoría de casos de condromalacia se controlan sin cirugía. Tu rodilla te lo agradecerá.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
