¿Cómo sé que tengo un desgarro meniscal?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una lesión muy común, sobre todo en deportistas o personas activas: el desgarro meniscal. Se trata de una rotura en uno de los meniscos, estructuras que funcionan como amortiguadores dentro de la rodilla y ayudan a estabilizarla durante el movimiento.

¿Cómo saber si tienes un desgarro meniscal? Si presentas dolor persistente en la rodilla, inflamación que no cede con medicamentos o notas que la articulación cruje al moverte, es posible que exista una lesión. También puede presentarse una sensación de “falseo”, es decir, que la rodilla pierde estabilidad o parece que se va a doblar. Si a pesar del reposo o la medicación no mejoras, es muy probable que se trate de un desgarro.

Ignorar los síntomas puede agravar la lesión y comprometer otras estructuras de la rodilla, como los ligamentos o el cartílago. Por ello, es fundamental acudir cuanto antes al traumatólogo, quien evaluará el caso y podrá solicitar una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico.

Un tratamiento temprano puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y un daño crónico. No subestimes el dolor ni esperes a que empeore: cuidar tus articulaciones hoy es garantizar tu movilidad en el futuro.

