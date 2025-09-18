Patita de pollo y gelatina: el mito que no cura el dolor de rodilla, por el Dr. Cotillo

¿La patita de pollo y la gelatina son buenas para aliviar el dolor de rodilla? La respuesta es clara: totalmente falso. Desde pequeños hemos escuchado que, si alguna articulación duele, lo mejor es consumir estos alimentos porque supuestamente “reparan” el cartílago. Sin embargo, se trata de un mito popular sin sustento científico que todavía sigue muy presente en la cultura de muchos pacientes.

El doctor Luis Cotillo, especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, explica que estas creencias pueden ser peligrosas porque retrasan la atención médica adecuada. Si una persona presenta desgaste en la rodilla, continuar con estas prácticas caseras no solucionará el problema y, por el contrario, la falta de tratamiento podría hacer que la condición avance.

En casos más graves, este descuido puede llevar a desarrollar una artrosis en grado avanzado, situación que compromete seriamente la movilidad y la calidad de vida del paciente. Por ello, el especialista recalca la importancia de acudir al traumatólogo ante cualquier dolor persistente, en lugar de confiar en remedios caseros que solo prolongan el malestar y aceleran el deterioro articular.

