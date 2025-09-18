- Hoy:
Patita de pollo y gelatina: el mito que no cura el dolor de rodilla, por el Dr. Cotillo
El Dr. Luis Cotillo advierte que estos alimentos no curan el desgaste articular. Descubre por qué confiar en este mito puede agravar tu problema de rodillas.
¿La patita de pollo y la gelatina son buenas para aliviar el dolor de rodilla? La respuesta es clara: totalmente falso. Desde pequeños hemos escuchado que, si alguna articulación duele, lo mejor es consumir estos alimentos porque supuestamente “reparan” el cartílago. Sin embargo, se trata de un mito popular sin sustento científico que todavía sigue muy presente en la cultura de muchos pacientes.
El doctor Luis Cotillo, especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, explica que estas creencias pueden ser peligrosas porque retrasan la atención médica adecuada. Si una persona presenta desgaste en la rodilla, continuar con estas prácticas caseras no solucionará el problema y, por el contrario, la falta de tratamiento podría hacer que la condición avance.
En casos más graves, este descuido puede llevar a desarrollar una artrosis en grado avanzado, situación que compromete seriamente la movilidad y la calidad de vida del paciente. Por ello, el especialista recalca la importancia de acudir al traumatólogo ante cualquier dolor persistente, en lugar de confiar en remedios caseros que solo prolongan el malestar y aceleran el deterioro articular.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
