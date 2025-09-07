¿Cómo saber si te rompiste el menisco?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero explicarte cómo puedes identificar una rotura de meniscos, una de las lesiones de rodilla más frecuentes tanto en deportistas como en personas que realizan actividades cotidianas.

¿Cómo saber si realmente te rompiste el menisco? Las señales principales son claras: dolor localizado, inflamación que no desaparece y una limitación funcional evidente, es decir, molestias al doblar o estirar la rodilla. Además, suelen presentarse crujidos articulares, sensación de inestabilidad e incluso bloqueos, cuando la rodilla “se queda trabada” y no te permite moverla con normalidad.

Es importante no confundir esta lesión con un simple golpe o esguince. Si después de varios días la hinchazón no baja y el dolor persiste, lo más probable es que exista una lesión interna. En esos casos, lo peor que puedes hacer es automedicarte o esperar a que “se pase solo”. Una rotura de menisco mal atendida puede acelerar el desgaste articular y derivar en problemas mayores, como la artrosis.

Por eso, si tienes estos síntomas, lo recomendable es acudir de inmediato al traumatólogo. Solo con una evaluación clínica y estudios de imagen —como una resonancia magnética— se podrá confirmar el diagnóstico y decidir el tratamiento adecuado, que puede ir desde fisioterapia hasta cirugía artroscópica en casos más severos. Lo importante es no retrasar la consulta: entre más rápido se trate la lesión, mejor será tu recuperación.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

Ubicación : Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima

