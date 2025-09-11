0
¿Cuánto tiempo demorarás en recuperarte luego de una fractura?, por el Dr. Cotillo

El tiempo de recuperación tras una fractura varía según cada paciente. El Dr. Luis Cotillo aclara cuánto demora y qué factores influyen en el proceso.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿Cuánto tiempo demorarás en recuperarte luego de una fractura?
    ¿Cuánto tiempo demorarás en recuperarte luego de una fractura?
    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Hoy quiero responder una de las preguntas que más recibo en consulta: ¿cuánto tiempo demora recuperarse de una fractura?

    Lo primero que debes saber es que no existe un plazo exacto, ya que todo dependerá de factores como tu edad y el hueso afectado. En promedio, la consolidación puede tomar entre 4 a 6 semanas, pero este tiempo puede variar según cada caso y las condiciones del paciente.

    Sin embargo, recuperarse de una fractura no significa solo esperar a que el hueso suelde. Después, es necesario un proceso de rehabilitación que permita recuperar movilidad, fuerza y estabilidad, evitando así complicaciones o futuras limitaciones.

    Por ello, la clave está en seguir las indicaciones médicas y no apresurarse en retomar las actividades. Una recuperación responsable es la mejor garantía para volver a tu rutina con seguridad.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

