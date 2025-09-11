¿Cuánto tiempo demorarás en recuperarte luego de una fractura?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Hoy quiero responder una de las preguntas que más recibo en consulta: ¿cuánto tiempo demora recuperarse de una fractura?

Lo primero que debes saber es que no existe un plazo exacto, ya que todo dependerá de factores como tu edad y el hueso afectado. En promedio, la consolidación puede tomar entre 4 a 6 semanas, pero este tiempo puede variar según cada caso y las condiciones del paciente.

Sin embargo, recuperarse de una fractura no significa solo esperar a que el hueso suelde. Después, es necesario un proceso de rehabilitación que permita recuperar movilidad, fuerza y estabilidad, evitando así complicaciones o futuras limitaciones.

Por ello, la clave está en seguir las indicaciones médicas y no apresurarse en retomar las actividades. Una recuperación responsable es la mejor garantía para volver a tu rutina con seguridad.

