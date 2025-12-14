Catherine Flood, figura de Universitario, lanzó fuerte advertencia a Alianza Lima: "Quiero..."

Universitario de Deportes consiguió una victoria importante ante Rebaza Acosta en la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, tras finalizar el encuentro, Catherine Flood fue elegida como la mejor jugadora del partido y durante sus declaraciones dejó una fuerte advertencia a Alianza Lima, su próximo rival en el campeonato peruano de vóleibol.

Catherine Flood, estrella de Universitario, dio un rotundo comentario sobre Alianza Lima

En la conversación con Latina Deportes, la jugadora estadounidense Flood, dejó de lado el partido que ganó Universitario contra Rebaza Acosta para centrarse en su objetivo en Alianza.

La figura del cuadro crema que llegó desde Estados Unidos dejó en claro que buscará ganar el duelo contra el club blanquiazul, pues sabe de la historia que ambos equipos se llevan como rivales durante toda su etapa deportiva a nivel global en los diferentes deportes.

Catherine Flood fue elegida la mejor del partido entre Universitario vs Rebaza Acosta.

"Es muy importante haber ganado un partido a 5 sets. La otra semana jugamos contra Alianza y yo quiero ganar", dijo Flood de forma contundente ante las cámaras del canal peruano.

Es importante mencionar que Catherine Flood llegará al encuentro contra Alianza Lima como la MVP del duelo contra Rebaza Acosta al haber anotado 31 puntos y 4 bloqueos eficaces.

Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario enfrentará a Alianza el próximo domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

En caso de que la escuadra crema logre vencer a los blanquiazules, la tabla de posiciones podría verse afectada, ya que ocuparía el primer lugar y se convertiría en el nuevo líder, superando a las íntimas.