¿Los Titans conformes con el novato Cam Ward? El entrenador hizo notable confesión del desempeño en la pretemporada de la NFL

Los Tennessee Titans consiguieron su primer triunfo en la pretemporada de la Liga de Fútbol Americano (NFL) al derrotar a los Atlanta Falcons por 20-23. Sin embargo, el resultado dejó ciertas dudas sobre el desempeño de Cameron Ward, ya que el novato aún muestra inconsistencias y no logró concretar una serie ofensiva contundente. A pesar de ello, el entrenador Brian Callaham no se mostró preocupado y destacó que su mariscal de campo estuvo 'genial' reafirmando su confianza de su liderato.

PUEDES VER: Travis Hunter reacciona a su debut con los Jaguars en la pretemporada de la NFL

¿Los Titans conformes con el novato Cam Ward?

A semanas del comienzo del calendario oficial, los Titans se enfocan en afianzar a Cam Ward como el nuevo mariscal de campo titular en reemplazo de Will Levis, quien será una baja significativa durante la temporada por una lesión. El novato tendrá que aprovechar estas prácticas y amistosos para perfeccionar la técnica, fortalecer su liderazgo y consolidar la conexión con sus compañeros para que puedan conquistar su primer Super Bowl.

Durante la primera serie contra los Falcons, Ward tenía la oportunidad de conseguir el mejor pase de su inexperta carrera, aunque terminó inconcluso porque el receptor Van Jefferson no pudo acogerlo. Pese a eso, el entrenador de la franquicia, Brian Callaham, dejó al novato jugar tres series por las dificultades en los tiempos anteriores. Esta decisión fue recepcionada con felicidad por el jugador, ya que era una petición: "Diría que lo más importante es esforzarme en los entrenamientos para cuando me toque la presión. Creo que con el tiempo seguiré mejorando cada semana".

Con la insistencia y el avance en los minutos siguientes, los Titans lograron vencer. El coach dejó su perspectiva del juego. "Ha demostrado todo lo que necesitábamos ver desde el punto de vista operativo. Ciertamente, las penalizaciones nos pusieron en algunas situaciones y distancias desfavorables; me hubiera gustado quedarme un poco más en el campo. … Todo sobre Cam, en cuanto a la gestión operativa, estar en el estadio, dos entornos fuera de casa, todo eso es genial", confesó Callaham.

¿Cuándo vuelve a jugar Cam Ward?

Los Titans tendrán su último encuentro de pretemporada el próximo viernes 22 de agosto contra los Minnesota Vikings en el estadio Nissan (Tennessee), donde se espera que Cam pueda corregir las observaciones del estratega como de los especialistas de cara al debut oficial por la NFL. Te compartimos los primeros cinco juegos para que puedas seguir la evolución de la joven promesa en la posición de quarteback: