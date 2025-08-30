- Hoy:
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Aldosivi y dónde ver EN VIVO partido por Liga Profesional?
Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido de Boca Juniors contra Aldosivi por la séptima fecha de la Liga Profesional que tendrá lugar en Mar del Plata.
Boca Juniors buscará mantener la racha de triunfos en el Estadio José María Minella. El equipo de Miguel Ángel Russo se medirá contra Aldosivi, este domingo 31 de agosto, por la fecha siete de la Liga Profesional de Argentina.
PUEDES VER: Piero Quispe cerca de fichar por Sydney FC de Australia tras su inminente salida de Pumas
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Aldosivi?
- México: 11:30 a.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:30 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:30 p.m.
- España: 7:30 p.m.
¿Dónde ver Boca vs. Aldosivi?
Los canales para ver EN VIVO los partidos entre Boca Juniors y Aldosivi:
- Argentina: Disney Plus y ESPN Premium
- Bolivia: Disney Plus y ESPN
- Brasil: Disney Plus
- Chile: Disney Plus y ESPN
- Colombia:Disney Plus y ESPN
- Ecuador: Disney Plus y ESPN
- México: Fanatiz y Disney Plus
- Paraguay: Disney Plus y ESPN
- Perú: Disney Plus y ESPN
- Uruguay: Disney Plus y ESPN
- Estados Unidos: Fanatiz y TyC Sports Internacional
- Venezuela: Disney Plus, Inter y ESPN
¿Cómo llega Boca Juniors?
Boca ganó a Independiente y Banfield. Ahora quiere continuar por la racha de triunfo, por ello, Russo pondrá lo mejor de su equipo titular.
Leandro Paredes será el dueño del mediocampo. Carlos Palacios y Miguel Marentiel serán los encargados en liderar la ofensiva. Edinson Cavani buscará silenciar las críticas y anotar los goles del triunfo.
¿Cómo llega Aldosivi?
Aldosivi atraviesa un complicado momento deportivo. Están luchando por salir de la zona del descenso. Por ese motivo, el equipo de la Mar del Plata están en la obligación de ganar a Boca Juniors.
