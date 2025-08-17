- Hoy:
Resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II: conoce tu puntaje y si alcanzaste la vacante
Conoce AQUÍ los resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II y verifica qué nota obtuviste en la prueba de conocimientos. ¡Te deseamos muchos éxitos!
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann realizó su Examen de Admisión 2025-II UNJBG este domingo 17 de agosto, por lo que ahora es momento de acceder a los resultados oficiales mediante sus canales oficiales. Además, también se compartió resultados el simulacro que se llevó a cabo el mismo día.
PUEDES VER: UNTELS resultados del examen de admisión 2025-2: consulta lista de ingresantes y el puntaje obtenido
Resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II: LINK oficial
Los Resultados del Examen de Admisión 2025-II de la UNJBG están publicados en la página web (admision.unjbg.edu.pe/resultados) y en su cuenta de Facebook en formato PDF, con el nombre de los postulantes, puntajes y si pasan o no. Verifica si eres un nuevo cachimbo de las carreras de Ingeniería de Minas y Ciencias Administrativas. ¡Éxitos!
- Resultados del Examen de Admisión 2025-II – UNJBG: clic AQUÍ
Admisión UNJBG: resultados del Simulacro de Examen
Este 17 de agosto, también se llevó a cabo el Simulacro de Examen de Admisión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Accede a los resultados mediante la página web o a través de este enlace: admision.unjbg.edu.pe/resultados/simulacro-2025. Ten en cuenta que este lunes 18 estarán disponibles las claves de los exámenes aplicados en el simulacro y podrás revisar tus respuestas.
Por otro lado, recuerda que los postulantes que obtuvieron uno de los cinco primeros puestos por cada canal (1,2,3 y 4) en el simulacro UNJBG serán premiados con la exoneración del costo del proceso de admisión oficial, previa verificación del cumplimiento de requisitos relevantes.
¿Quiénes pudieron rendir el Examen de Admisión UNJBG 2025-II?
Esta prueba de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) estuvo dirigida a todos los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Basica Alternativa (EBA) del Perú y a egresados con estudios en el extranjero equivalente a la educación secundaria del Perú.
¿Qué carreras hay en UNJBG?
Ciencias de la Salud y Biomédicas
- Medicina Humana
- Odontología
- Obstetricia
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Biología–Microbiología
- Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ciencias Exactas e Ingenierías
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Química
- Ingeniería Geológica–Geotecnia
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Informática y Sistemas
- Ingeniería Civil
- Ingeniería en Industrias Alimentarias
- Ingeniería Pesquera
- Agronomía
- Matemática
- Física Aplicada
Arquitectura, Ciencias Sociales y Humanidades
- Arquitectura
- Artes
- Ciencias de la Comunicación
- Historia
- Educación:
- Matemática, Computación e Informática
- Ciencias Sociales y Promoción Socio-Cultural
- Lengua y Literatura
- Idioma Extranjero
- Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental
Ciencias Actuariales y Empresariales
- Ciencias Administrativas
- Ciencias Contables y Financieras
- Ingeniería Comercial
- Economía Agraria
