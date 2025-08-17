Resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II: conoce tu puntaje y si alcanzaste la vacante

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann realizó su Examen de Admisión 2025-II UNJBG este domingo 17 de agosto, por lo que ahora es momento de acceder a los resultados oficiales mediante sus canales oficiales. Además, también se compartió resultados el simulacro que se llevó a cabo el mismo día.

Resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II: LINK oficial

Los Resultados del Examen de Admisión 2025-II de la UNJBG están publicados en la página web (admision.unjbg.edu.pe/resultados) y en su cuenta de Facebook en formato PDF, con el nombre de los postulantes, puntajes y si pasan o no. Verifica si eres un nuevo cachimbo de las carreras de Ingeniería de Minas y Ciencias Administrativas. ¡Éxitos!

Resultados del Examen de Admisión 2025-II – UNJBG: clic AQUÍ

Resultados del examen de admisión de las carreras de Ingeniería de Minas y Ciencias Administrativas.

Admisión UNJBG: resultados del Simulacro de Examen

Este 17 de agosto, también se llevó a cabo el Simulacro de Examen de Admisión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Accede a los resultados mediante la página web o a través de este enlace: admision.unjbg.edu.pe/resultados/simulacro-2025. Ten en cuenta que este lunes 18 estarán disponibles las claves de los exámenes aplicados en el simulacro y podrás revisar tus respuestas.

Por otro lado, recuerda que los postulantes que obtuvieron uno de los cinco primeros puestos por cada canal (1,2,3 y 4) en el simulacro UNJBG serán premiados con la exoneración del costo del proceso de admisión oficial, previa verificación del cumplimiento de requisitos relevantes.

¿Quiénes pudieron rendir el Examen de Admisión UNJBG 2025-II?

Esta prueba de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) estuvo dirigida a todos los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Basica Alternativa (EBA) del Perú y a egresados con estudios en el extranjero equivalente a la educación secundaria del Perú.

¿Qué carreras hay en UNJBG?

Ciencias de la Salud y Biomédicas

Medicina Humana

Odontología

Obstetricia

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Biología–Microbiología

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ciencias Exactas e Ingenierías

Ingeniería de Minas

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Química

Ingeniería Geológica–Geotecnia

Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Informática y Sistemas

Ingeniería Civil

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Ingeniería Pesquera

Agronomía

Matemática

Física Aplicada

Arquitectura, Ciencias Sociales y Humanidades

Arquitectura

Artes

Ciencias de la Comunicación

Historia

Educación:

Matemática, Computación e Informática

Ciencias Sociales y Promoción Socio-Cultural

Lengua y Literatura

Idioma Extranjero

Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental

Ciencias Actuariales y Empresariales