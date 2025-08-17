0
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II: conoce tu puntaje y si alcanzaste la vacante

Conoce AQUÍ los resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II y verifica qué nota obtuviste en la prueba de conocimientos. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Angie De La Cruz
Conoce los resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II y revisa si ingresaste.
Conoce los resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II y revisa si ingresaste. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann realizó su Examen de Admisión 2025-II UNJBG este domingo 17 de agosto, por lo que ahora es momento de acceder a los resultados oficiales mediante sus canales oficiales. Además, también se compartió resultados el simulacro que se llevó a cabo el mismo día.

Revisa los resultados del examen de admisión 2025-2 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

Resultados del Examen de Admisión UNJBG 2025-II: LINK oficial

Los Resultados del Examen de Admisión 2025-II de la UNJBG están publicados en la página web (admision.unjbg.edu.pe/resultados) y en su cuenta de Facebook en formato PDF, con el nombre de los postulantes, puntajes y si pasan o no. Verifica si eres un nuevo cachimbo de las carreras de Ingeniería de Minas y Ciencias Administrativas. ¡Éxitos!

  • Resultados del Examen de Admisión 2025-II – UNJBG: clic AQUÍ

Resultados del examen de admisión de las carreras de Ingeniería de Minas y Ciencias Administrativas.

Admisión UNJBG: resultados del Simulacro de Examen

Este 17 de agosto, también se llevó a cabo el Simulacro de Examen de Admisión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Accede a los resultados mediante la página web o a través de este enlace: admision.unjbg.edu.pe/resultados/simulacro-2025. Ten en cuenta que este lunes 18 estarán disponibles las claves de los exámenes aplicados en el simulacro y podrás revisar tus respuestas.

Por otro lado, recuerda que los postulantes que obtuvieron uno de los cinco primeros puestos por cada canal (1,2,3 y 4) en el simulacro UNJBG serán premiados con la exoneración del costo del proceso de admisión oficial, previa verificación del cumplimiento de requisitos relevantes.

¿Quiénes pudieron rendir el Examen de Admisión UNJBG 2025-II?

Esta prueba de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) estuvo dirigida a todos los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Basica Alternativa (EBA) del Perú y a egresados con estudios en el extranjero equivalente a la educación secundaria del Perú.

¿Qué carreras hay en UNJBG?

Ciencias de la Salud y Biomédicas

  • Medicina Humana
  • Odontología
  • Obstetricia
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Biología–Microbiología
  • Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ciencias Exactas e Ingenierías

  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Geológica–Geotecnia
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería en Informática y Sistemas
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería en Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Pesquera
  • Agronomía
  • Matemática
  • Física Aplicada

Arquitectura, Ciencias Sociales y Humanidades

  • Arquitectura
  • Artes
  • Ciencias de la Comunicación
  • Historia
  • Educación:
  • Matemática, Computación e Informática
  • Ciencias Sociales y Promoción Socio-Cultural
  • Lengua y Literatura
  • Idioma Extranjero
  • Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental

Ciencias Actuariales y Empresariales

  • Ciencias Administrativas
  • Ciencias Contables y Financieras
  • Ingeniería Comercial
  • Economía Agraria
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

