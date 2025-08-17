Examen de admisión Universidad Nacional de Tumbes 2025- II: LINK oficial de resultados y puntaje alcanzado

Este domingo 17 de agosto, la Universidad Nacional de Tumbes realizó su examen de admisión 2025-2 bajo la modalidad Ordinaria, por lo que miles de postulantes rindieron la prueba de conocimientos que los acercaba a su ingreso. Conoce si lograste obtener la vacante ansiada y qué puntaje obtuviste.

Resultados examen de admisión Universidad Nacional de Tumbes 2025- II

Para acceder a los resultados oficiales del examen de admisión ordinario 2025-II de la UNTUMBES, solo debes acceder a la página oficial del centro de estudios o mediante su cuenta de Facebook. A continuación, te compartimos el enlace oficial para que puedas realizar la consulta correspondiente:

Resultados examen de admisión Universidad Nacional de Tumbes: dale clic AQUÍ

Accede a los resultados del examen de admisión ordinario 2025-2 de UNTUMBES.

¿Cuándo es el examen de admisión en la Universidad Nacional de Tumbes?

La fecha del examen de admisión para la Universidad Nacional de Tumbes (UNTUMBES) en el ciclo 2025-II del Examen Ordinario es 17 de agosto de 2025. Adicionalmente, para el caso de las modalidades de ingreso por Excepciones, la fecha del Examen de Excepciones, para deportistas destacados, titulados, personas con discapacidad, entre otros, fue el 15 de julio de 2025.

¿Cuáles son las carreras de la Universidad Nacional de Tumbes?

UNTUMBES cuenta con 19 carreras profesionales de pregrado organizadas en seis facultades: Agrarias, Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencia Política, y Ciencias Sociales.

Facultad de Ciencias Agrarias

Agronomía

Ingeniería Forestal y Medio Ambiente

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agrícola

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar

Ingeniería Pesquera Acuícola

Ingeniería Industrial Pesquera

Facultad de Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Obstetricia

Enfermería

Nutrición y Dietética

Facultad de Ciencias Económicas

Economía

Administración

Contabilidad

Facultad de Derecho y Ciencia Política

Derecho

Facultad de Ciencias Sociales