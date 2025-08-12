Feriados y días no laborables de agosto 2025: esto dice el calendario oficial en Perú

Agosto de 2025 trae un par de fechas especialmente significativas en el calendario nacional peruano. Se celebran tanto la Batalla de Junín, símbolo de la definitiva libertad nacional, como el Día de Santa Rosa de Lima, arquetipo de espiritualidad y devoción en el país. Ambos son feriados nacionales, inamovibles y remunerados, aplicables en todo el territorio peruano y para trabajadores del sector público y privado.

En cuanto a los días no laborables compensables, que permiten generar "puentes" con fines de largo descanso para algunos sectores, el Gobierno no ha programado ninguno en esta parte del año. Sin embargo, todos los ciudadanos deben estar alertas por si alguna entidad pública decide otorgar uno, que luego deberá ser recuperado.

Además, es importante comprender cómo se compensan económicamente los días de feriado trabajados según nuestra legislación laboral, con lo que implica en el rubro del trabajador y el empleador.

Feriados nacionales en agosto 2025

Miércoles 6 de agosto - Batalla de Junín

Este día honra el enfrentamiento decisivo de 1824 en la Pampa de Junín, protagonizado por patriotas liderados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre contra las fuerzas realistas. Fue clave para los pasos finales hacia la independencia plena del Perú.

Sábado 30 de agosto – Santa Rosa de Lima

Se celebra a Santa Rosa, primera santa de América y patrona de Perú, América, Filipinas e Indias. Esta fecha también coincide con el Día de la Enfermería Peruana, dado su papel en el cuidado de los enfermos y los más necesitados.

Días no laborables adicionales: ¿hay puentes en agosto?

No se han declarado oficialmente días no laborables compensables en agosto. El Decreto Supremo Nº 042‑2025‑PCM aclara que ni el 7 ni el 8 de agosto fueron designados como no laborables, por lo que se trabajan con normalidad tanto en el sector público como privado.

Derechos laborales: ¿qué ocurre si se trabaja en feriado?

Si te toca trabajar durante alguno de los feriados nacionales, sin que exista un descanso compensatorio, la ley (Decreto Legislativo Nº 713) establece el derecho al pago triple:

Sueldo diario (por el feriado),

Remuneración por la labor realizada

Sobre­tasa del 100 % sobre el salario diario.

Esto significa que, por ejemplo, un día trabajado en feriado se paga como 3 veces lo habitual. Si en cambio se acuerda un descanso compensatorio, solo corresponde el pago por la jornada laborada (o doble).

Además, el incumplimiento de estos derechos puede acarrear multas graves para los empleadores, que van desde mil hasta cientos de miles de soles, variables según el tamaño o tipo de empresa.