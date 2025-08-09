¿Será día no laborable este 14 agosto en Perú? Conoce lo último que se sabe, según El Peruano

Muchos peruanos se preguntan si el miércoles 14 de agosto de 2025 será también día no laborable, en especial considerando que dos fechas cercanas, el 13 de agosto (feriado regional en Loreto) y el 15 de agosto (feriado regional en Arequipa), se celebran en diferentes partes del país, lo que genera confusión en otras localidades.

Ante el panorama actual, es importante aclarar si existe alguna disposición oficial que reconozca el 14 de agosto como jornada de descanso, y entender qué implican esos feriados regionales en el contexto nacional.

¿Qué ocurre el 13 de agosto?

El miércoles 13 de agosto de 2025 fue declarado feriado no laborable mediante una ordenanza regional (Ordenanza Regional N.º 010‑2012‑GRL‑CR) en la región Loreto, conmemorando que el río Amazonas fue reconocido como Maravilla Natural del Mundo.

Este descanso mencionado, aplica únicamente para los funcionarios públicos de Loreto, y puede extenderse al sector privado si se acuerda recuperación de horas.

¿Qué se celebra el 15 de agosto?

Este 15 de agosto será considerado como feriado para ciertas zonas del Perú / FOTO: Difusión

El viernes 15 de agosto de 2025 es feriado regional en la provincia de Arequipa, por su aniversario de fundación española. Esta fecha está reconocida oficialmente solo en esa provincia y no es de aplicación nacional.

¿Entonces será día no laborable el 14 de agosto?

La respuesta oficial es no. No existe norma, Decreto Legislativo ni publicación en El Peruano que declare el miércoles 14 de agosto de 2025 como feriado nacional o día no laborable. Tampoco se ha declarado como día no laborable con fines turísticos o para crear un "puente festivo".

El 14 de agosto, en todo el país, es un día laboral normal, sin derecho a descanso ni compensación adicional. Solo podría variar si una localidad específica lo declara, pero no existe evidencia de ello hasta la fecha.

En definitiva, lo que se ha convertido en tema de consulta entre la comunidad, si el 14 de agosto será día no laborable, tiene una respuesta clara: no es feriado ni día no laborable a nivel nacional. Si resides en Loreto o Arequipa, solo esos días (13 o 15, respectivamente) aplican localmente, pero el 14 sigue siendo laborable para la mayoría del país.

¿Qué feriados le quedan al 2025?