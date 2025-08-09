- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
¿Será día no laborable este 14 agosto en Perú? Conoce lo último que se sabe, según El Peruano
Este 14 de agosto ha generado mucha intriga en los ciudadanos del Perú, pues se preguntan si el calendario 2025 lo establece como día no laborable.
Muchos peruanos se preguntan si el miércoles 14 de agosto de 2025 será también día no laborable, en especial considerando que dos fechas cercanas, el 13 de agosto (feriado regional en Loreto) y el 15 de agosto (feriado regional en Arequipa), se celebran en diferentes partes del país, lo que genera confusión en otras localidades.
PUEDES VER: ¿Cuál es el próximo feriado del mes de agosto 2025? Esta es la fecha en la que deberán pagarte triple por trabajar
Ante el panorama actual, es importante aclarar si existe alguna disposición oficial que reconozca el 14 de agosto como jornada de descanso, y entender qué implican esos feriados regionales en el contexto nacional.
¿Qué ocurre el 13 de agosto?
El miércoles 13 de agosto de 2025 fue declarado feriado no laborable mediante una ordenanza regional (Ordenanza Regional N.º 010‑2012‑GRL‑CR) en la región Loreto, conmemorando que el río Amazonas fue reconocido como Maravilla Natural del Mundo.
Este descanso mencionado, aplica únicamente para los funcionarios públicos de Loreto, y puede extenderse al sector privado si se acuerda recuperación de horas.
¿Qué se celebra el 15 de agosto?Este 15 de agosto será considerado como feriado para ciertas zonas del Perú / FOTO: Difusión
El viernes 15 de agosto de 2025 es feriado regional en la provincia de Arequipa, por su aniversario de fundación española. Esta fecha está reconocida oficialmente solo en esa provincia y no es de aplicación nacional.
¿Entonces será día no laborable el 14 de agosto?
La respuesta oficial es no. No existe norma, Decreto Legislativo ni publicación en El Peruano que declare el miércoles 14 de agosto de 2025 como feriado nacional o día no laborable. Tampoco se ha declarado como día no laborable con fines turísticos o para crear un "puente festivo".
El 14 de agosto, en todo el país, es un día laboral normal, sin derecho a descanso ni compensación adicional. Solo podría variar si una localidad específica lo declara, pero no existe evidencia de ello hasta la fecha.
En definitiva, lo que se ha convertido en tema de consulta entre la comunidad, si el 14 de agosto será día no laborable, tiene una respuesta clara: no es feriado ni día no laborable a nivel nacional. Si resides en Loreto o Arequipa, solo esos días (13 o 15, respectivamente) aplican localmente, pero el 14 sigue siendo laborable para la mayoría del país.
¿Qué feriados le quedan al 2025?
- Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público
- 1
Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025
- 2
Préstamo del Banco de la Nación de 100,000 soles se extiende: solicita el crédito sin aval y garante
- 3
Puente Piedra recuperará importante espacio recreativo | Obra contará con veredas, áreas verdes y juegos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90