Feriados en agosto 2025: estos son todos los días libres que quedan y quiénes descansan

Agosto entra en su recta final y muchos trabajadores ya comienzan a preguntarse si queda algún feriado en el mes. La respuesta es sí: el próximo y último feriado nacional de agosto es el sábado 30 de agosto, en conmemoración de Santa Rosa de Lima, una de las figuras más importantes del catolicismo en América Latina y patrona del Perú.

Este feriado no solo representa una fecha de descanso obligatorio para miles de trabajadores del sector público y privado, sino que también es una oportunidad para quienes laboren ese día de recibir un pago adicional, según lo establecido por la legislación laboral peruana.

A continuación, te explicamos qué se celebra, cuánto deben pagarte si trabajas ese día, y qué otras consideraciones debes tener en cuenta para organizar tu fin de semana largo o tu jornada laboral.

¿Qué se celebra el 30 de agosto?

El 30 de agosto se conmemora a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América y patrona del Perú, América y las Filipinas. Su nombre original fue Isabel Flores de Oliva, y nació en Lima en 1586. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671.

Es una figura venerada tanto por la Iglesia Católica como por la población en general, por su humildad, caridad, y entrega a los pobres y enfermos. Su festividad es una de las más importantes del calendario religioso peruano.

¿Es feriado nacional?

Sí. El 30 de agosto es un feriado nacional no laborable y de carácter obligatorio, tanto para el sector público como privado. A diferencia de los días no laborables con fines turísticos, este feriado no requiere compensación.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 30 de agosto?

Según la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (D. Leg. N.º 713), si un trabajador presta servicios en un feriado nacional sin descanso sustitutorio, tiene derecho a recibir una triple remuneración por ese día:

Remuneración ordinaria del día (ya incluida en su sueldo mensual).

Remuneración adicional por trabajar en feriado.

Remuneración por trabajo en día feriado sin descanso sustitutorio (sobretiempo legal).

¿También aplica al sector público?

En el sector público también es feriado nacional. Si debes trabajar, el empleador puede optar por otorgar un descanso sustitutorio, o pagar igual que en el sector privado, con doble pago adicional.

¿Habrá otro feriado en lo que queda del 2025?

Después de Santa Rosa de Lima, los siguientes feriados nacionales del calendario son: