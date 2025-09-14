¿Cuántos feriados quedan en 2025? Este es el próximo día libre para los trabajadores peruanos

Los feriados en el Perú son días señalados por ley durante los cuales los trabajadores tienen derecho a descansar sin perder su remuneración, según lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.º 713, Ley de Descansos Remunerados. Hay feriados de carácter cívico, religioso o histórico, y además se pueden declarar días no laborables, generalmente para el sector público, que buscan fomentar el turismo o generar fines de semana largos.

Conocer cuántos feriados quedan en el año es útil para planificar vacaciones, viajes, compromisos, proyectos familiares, etc. También es clave para saber tus derechos si te toca trabajar en alguno de esos feriados: hay normas claras sobre cómo debe pagarse ese trabajo extra. Desde la normativa reciente, si un trabajador labora en feriado sin que se le dé un día compensatorio de descanso, corresponde una remuneración adicional importante.

A la fecha ya han pasado varios feriados del año, de modo que solo los que vienen después de esa fecha aún están pendientes. Esta nota te sirve para saber cuáles son esos días, cuál es el próximo día libre que ya viene, y lo que corresponde si te piden trabajar en esos días.

Cuántos feriados nacionales quedan en 2025 después del 14 de septiembre

A partir del 14 de septiembre de 2025, los feriados nacionales obligatorios que todavía restan para todos los trabajadores (públicos y privados) son los siguientes:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre Navidad

Entonces, quedan 5 feriados nacionales obligatorios para el año después del 14 de septiembre.

¿Cuál es el próximo día libre?

El próximo feriado nacional obligatorio tras el 14 de septiembre de 2025 es el miércoles 8 de octubre, que se celebra el Combate de Angamos. Ese será el próximo día libre para todos los trabajadores sujetos al régimen de la ley de descansos remunerados.

¿Cuánto te pagan por trabajar en feriados?

Este es otro tema importante: si te toca trabajar en feriado, ¿cuánto corresponde que te paguen? La normativa lo tiene claro:

Si es feriado obligatorio, con descanso pagado, no trabajas, igual recibes tu remuneración normal del día, porque ese día cuenta como descanso obligatorio. No hay pérdida por no trabajar.

Si sí trabajas durante el feriado y no se te da un día de descanso compensatorio, te corresponde el pago triple:

La remuneración que corresponde al día feriado (que suele estar ya incluida en tu remuneración mensual).La remuneración por la labor que efectúas ese día,

Una sobretasa del 100% sobre la remuneración diaria por haber trabajado en día feriado.

Si te dan un día de descanso compensatorio en otro momento por haber trabajado el feriado, entonces ese pago triple no aplicará en la forma completa; solo se compensa de otro modo, según lo que acuerden o lo que la empresa tenga como política, siempre dentro de lo que la ley permite.