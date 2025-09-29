CONFIRMADO | Cronograma del Banco de la Nación para la ONP, octubre 2025: fechas de pago de pensiones y sueldos

Cada mes, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Banco de la Nación, publica un cronograma para que pensionistas y trabajadores del sector público sepan cuándo cobrar sus pensiones y remuneraciones. Este cronograma sirve no solo para organizar los pagos de manera ordenada, sino también para que las personas puedan planificar sus gastos, evitar desplazamientos innecesarios y tener claridad sobre su liquidez mensual.

Para octubre de 2025, ya se tiene un cronograma oficial para los pagos de pensiones ONP bajo distintos regímenes (Ley 19990, Ley 20530, otros regímenes especiales) y también para los sueldos del sector público. A continuación, se detallan las fechas confirmadas para cada caso, según apellidos, regímenes y modalidades de abono.

El pago de las pensiones y sueldos de octubre comienza el martes 7 / FOTO: Difusión

Fechas de pago de pensiones ONP y remuneraciones del sector público - Octubre 2025

Pensiones ONP

Las pensiones de la ONP se pagan según el régimen al que pertenece el jubilado, la modalidad de pago (abono bancario, pago a domicilio) y la inicial del apellido paterno. Las fechas confirmadas son:

Decreto Ley N.º 19990

Apellidos A‑C: martes 7 de octubre

Apellidos D‑L: jueves 9 de octubre

Apellidos M‑Q: viernes 10 de octubre

Apellidos R‑Z: lunes 13 de octubre

Pago a domicilio: del miércoles 15 al viernes 24 de octubre

Convenios internacionales incluidos el 15 de octubre.

Decreto Ley N.º 18846, Ley Especial Pesquera, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, etc.

Abono bancario: martes 14 de octubre.

Pago a domicilio: del viernes 17 al viernes 24 de octubre

Sueldos / Remuneraciones del sector público

El cronograma de sueldos para los trabajadores y entidades del sector público también está definido. Las fechas para octubre son:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas: Lunes 20 de octubre.

Ministerio del Interior; Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo: Martes 21 de octubre.

Ministerio de Salud; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ministerio de Cultura; Ministerio del Ambiente; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Miércoles 22 de octubre.

Ministerio de la Producción; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Fuero Militar Policial; Junta Nacional de Justicia; Jurado Nacional de Elecciones; Tribunal Constitucional: Jueves 23 de octubre.

Si eres pensionista de ONP bajo cualquier régimen, revisa bien cuál es tu régimen legal (Ley 19990, 20530, etc.) y confirma con tu apellido paterno la fecha exacta. Para pagos "a domicilio", estate atento al rango de fechas (15‑24 de octubre) según tu zona. Las remuneraciones del sector público se pagarán en fechas diferentes según ministerio / entidad, por lo que conviene verificar a cuál grupo perteneces.