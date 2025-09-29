- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
CONFIRMADO | Cronograma del Banco de la Nación para la ONP, octubre 2025: fechas de pago de pensiones y sueldos
Pensionistas y trabajadores tendrán la opción de cobrar durante octubre los pagos que les corresponden como parte del sistema. AQUÍ conoce las fechas para el proceso.
Cada mes, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Banco de la Nación, publica un cronograma para que pensionistas y trabajadores del sector público sepan cuándo cobrar sus pensiones y remuneraciones. Este cronograma sirve no solo para organizar los pagos de manera ordenada, sino también para que las personas puedan planificar sus gastos, evitar desplazamientos innecesarios y tener claridad sobre su liquidez mensual.
Para octubre de 2025, ya se tiene un cronograma oficial para los pagos de pensiones ONP bajo distintos regímenes (Ley 19990, Ley 20530, otros regímenes especiales) y también para los sueldos del sector público. A continuación, se detallan las fechas confirmadas para cada caso, según apellidos, regímenes y modalidades de abono.
El pago de las pensiones y sueldos de octubre comienza el martes 7 / FOTO: Difusión
Fechas de pago de pensiones ONP y remuneraciones del sector público - Octubre 2025
Pensiones ONP
Las pensiones de la ONP se pagan según el régimen al que pertenece el jubilado, la modalidad de pago (abono bancario, pago a domicilio) y la inicial del apellido paterno. Las fechas confirmadas son:
Decreto Ley N.º 19990
- Apellidos A‑C: martes 7 de octubre
- Apellidos D‑L: jueves 9 de octubre
- Apellidos M‑Q: viernes 10 de octubre
- Apellidos R‑Z: lunes 13 de octubre
- Pago a domicilio: del miércoles 15 al viernes 24 de octubre
- Convenios internacionales incluidos el 15 de octubre.
Decreto Ley N.º 18846, Ley Especial Pesquera, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, etc.
- Abono bancario: martes 14 de octubre.
- Pago a domicilio: del viernes 17 al viernes 24 de octubre
Sueldos / Remuneraciones del sector público
El cronograma de sueldos para los trabajadores y entidades del sector público también está definido. Las fechas para octubre son:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas: Lunes 20 de octubre.
- Ministerio del Interior; Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo: Martes 21 de octubre.
- Ministerio de Salud; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ministerio de Cultura; Ministerio del Ambiente; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Miércoles 22 de octubre.
- Ministerio de la Producción; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Fuero Militar Policial; Junta Nacional de Justicia; Jurado Nacional de Elecciones; Tribunal Constitucional: Jueves 23 de octubre.
Si eres pensionista de ONP bajo cualquier régimen, revisa bien cuál es tu régimen legal (Ley 19990, 20530, etc.) y confirma con tu apellido paterno la fecha exacta. Para pagos "a domicilio", estate atento al rango de fechas (15‑24 de octubre) según tu zona. Las remuneraciones del sector público se pagarán en fechas diferentes según ministerio / entidad, por lo que conviene verificar a cuál grupo perteneces.
- 1
Retiro de AFP 2025 HOY, 29 de septiembre | ¿Se publicó el cronograma oficial para el desembolso? Estas son las actualizaciones
- 2
¿Hoy, lunes 29 de septiembre, habrá paro de transportistas en Lima? Esto se sabe
- 3
¿Ya salió el cronograma de retiro AFP 2025? Esto es lo que se sabe sobre el desembolso de hasta S/ 21,400
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50