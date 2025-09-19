Así puedes verificar todos tus aportes a la ONP: paso a paso para ver el monto exacto en medio del posible retiro

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es el sistema público de pensiones del Perú, que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Esta institución administra los aportes previsionales de millones de trabajadores afiliados, quienes, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, pueden acceder a una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia.

A diferencia del Sistema Privado de Pensiones (AFP), en la ONP no se acumula un fondo individual. Los aportes que realiza cada trabajador activo se utilizan para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Es decir, el sistema funciona bajo un principio de reparto solidario. Por esta razón, para acceder a una pensión, es fundamental cumplir con al menos 20 años (240 meses) de aportes y haber alcanzado la edad mínima de 65 años.

En el 2025, ha vuelto a surgir el debate sobre un posible retiro de aportes de la ONP, algo que ha sido impulsado por diferentes bancadas del Congreso y respaldado por sectores de la ciudadanía. Aunque hasta el momento no se ha aprobado una ley definitiva que permita el retiro, esta posibilidad ha motivado a muchos afiliados a revisar cuántos aportes han realizado realmente y si están correctamente registrados.

Si eres uno de los millones de afiliados al SNP y deseas conocer cuántos aportes tienes acumulados, es clave saber cómo consultar tu historial de aportes a la ONP. A continuación, te presentamos una guía completa para hacerlo paso a paso en 2025.

¿Cómo verificar tus aportes a la ONP en 2025?

La ONP ha digitalizado muchos de sus servicios, lo que permite que los afiliados puedan revisar su historial de aportes desde casa a través de su plataforma virtual. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Ingresa al portal de la ONP: Abre tu navegador web y accede a la página oficial de la ONP: https://onpvirtual.pe

Dirígete a la sección "Consulta de Aportes"

En la página principal, busca la opción "Consulta de Aportes" o haz clic directamente en el enlace que dice "Verifica tus aportes".

Inicia sesión con tu DNI

El sistema te pedirá identificarte. Debes ingresar tu número de DNI y tu contraseña (clave virtual ONP).

Si aún no tienes una cuenta, puedes crear una fácilmente seleccionando la opción "Regístrate aquí". Para registrarte, necesitarás:

Tu número de DNI.

Una dirección de correo electrónico.

Un número de celular.

Accede a tu Historial de Aportes

Una vez dentro del sistema, busca la opción "Historial de aportes" o "Estado de cuenta previsional".

Aquí podrás ver un detalle mensual de todos los aportes que has realizado (o que han realizado tus empleadores) desde que te afiliaste al Sistema Nacional de Pensiones.

Puedes filtrar por años y también descargar o imprimir tu historial para tener un respaldo.

¿Qué hacer si notas que faltan aportes en tu historial?

Es posible que notes meses sin aportes registrados, especialmente si has trabajado de forma informal o tu empleador no cumplió con las obligaciones de aportación. Si es tu caso:

Revisa tus boletas de pago o contratos de trabajo para comprobar que existió la relación laboral.

Reúne evidencia como recibos por honorarios, constancias de trabajo o cartas de recomendación.

Presenta un reclamo formal en la ONP virtual o acude a un Centro de Atención Presencial ONP para solicitar la regularización de los aportes faltantes.

¿Por qué es clave verificar tus aportes en 2025?

Evaluar si ya cumples con los 20 años de aportes.

Corregir errores antes de jubilarte.

Prepararte para una eventual reforma previsional, ya sea para retiro parcial, devolución o transición a un sistema mixto.

Evitar sorpresas al momento de iniciar un trámite de jubilación.

¿Qué pasa con el posible retiro de aportes a la ONP?

Hasta septiembre de 2025, no se ha aprobado ninguna ley que permita el retiro de aportes de la ONP, a diferencia de lo que ocurre con las AFP. Sin embargo, el tema sigue en discusión en el Congreso. Si llegara a aprobarse, el conocimiento preciso de tu historial de aportes sería fundamental para saber cuánto te correspondería retirar (si fuera el caso) o cómo te afectaría en tu futura pensión.