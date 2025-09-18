Afiliados a la ONP en Perú podrán recibir importante aumento en su pensión solo cumpliendo esta edad

En el Perú, muchas personas han aportado durante décadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con la esperanza de alcanzar una pensión digna al jubilarse. Para muchos, el objetivo es obtener la pensión máxima, un monto mensual que representa el mayor beneficio que otorga este sistema público de pensiones.

En 2025, las reglas para acceder a esta pensión siguen claras: no se necesitan trámites adicionales ni gestiones especiales, pero sí se deben cumplir requisitos específicos, principalmente relacionados con la edad y los años de aportes.

A continuación te dejaremos la información que necesitas sobre qué es la pensión máxima, quiénes pueden recibirla, a qué edad puedes acceder a ella, y cuáles son los beneficios que obtienes si cumples con todos los criterios exigidos por la Ley del Sistema Nacional de Pensiones.

El pago de las pensiones de ONP tiene un importante incremento para algunos jubilados/ FOTO: ONP

¿Es posible cobrar S/1.116,25 en la ONP?

Sí, es posible, pero no dentro del régimen general (DL 19990) que la mayoría de peruanos conoce, sino bajo regímenes especiales o a través de pensiones complementarias. Solo se necesitan dos condiciones clave:

Recibir la pensión máxima de S/893

Cumplir 80 años

¿Qué es la pensión máxima de la ONP?

La pensión máxima es el monto más alto que un afiliado puede recibir mensualmente del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, cuando cumple los requisitos establecidos.

Este monto está regulado por el Decreto Ley N.º 19990, el cual fija las pensiones de jubilación según un esquema de cálculo que considera el número de aportes realizados y el promedio de remuneraciones aportadas. En 2025, la pensión máxima de la ONP es de S/1.116,25 al mes.

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de la ONP?

Podrán recibir la pensión máxima aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Edad mínima:

Debes haber cumplido 65 años. Esta es la edad establecida legalmente para acceder a la pensión de jubilación regular del Sistema Nacional de Pensiones.

Tiempo de aportes:

Debes haber aportado como mínimo 30 años (360 meses) al sistema ONP. Este es uno de los requisitos clave para alcanzar el monto máximo permitido por ley. No importa si tus aportes fueron de forma continua o con interrupciones, siempre y cuando hayas acumulado los 360 meses de aportes registrados correctamente en tu historial previsional.

No necesitas hacer ningún trámite extra

La ONP reconoce automáticamente la pensión que te corresponde según tu récord de aportes. Si cumples con los 30 años y los 65 años, no debes presentar ninguna solicitud adicional para que se te otorgue la pensión máxima.

Solo necesitas solicitar tu jubilación normalmente, y el sistema calculará tu pensión con base en el total de aportes y los promedios establecidos.

¿Cómo se calcula la pensión en la ONP?

El monto de la pensión depende de:

El número total de aportes registrados en tu historial.

El promedio de remuneraciones sobre las cuales se realizaron los aportes en los últimos años laborales.

La escala general va desde la pensión mínima de S/600 hasta la pensión máxima de S/1.116,25 al mes, dependiendo del récord del afiliado.

¿Qué debes hacer para iniciar el trámite de jubilación?

Aunque no necesitas solicitar la pensión máxima como trámite especial, sí debes iniciar el proceso de jubilación regular una vez cumplas los 65 años. Esto puedes hacerlo:

Vía virtual:

Ingresando a: www.onp.gob.pe

Seleccionando "ONP Te escucha" o "Trámites en línea"

Llenando el formulario con tu DNI y datos personales

Adjuntando tu historial laboral (opcional, si crees que hay aportes faltantes)

Presencialmente: