Este 18 de septiembre inicia pago de pensiones de ONP a domicilio en Lima Centro: ¿Qué distritos se incluyen?
Este jueves se dará inicio a una nueva etapa del pago de pensiones a jubilados de ONP, pues los beneficiarios de Lima Centro cobrarán desde sus domicilios.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) continúa con su modalidad de pago a domicilio para pensionistas que, por diversos motivos (edad avanzada, salud, dificultad de desplazamiento o preferencia), no pueden acudir a una agencia bancaria. En este mes, el servicio se mantiene activo, y Lima Centro es una de las zonas donde se dará el reparto domiciliario. Si tú o un familiar cumplen los requisitos, conviene estar atento a las fechas y distritos, para no perder la visita del pagador ONP.
PUEDES VER: ONP, agosto 2025: jubilados obtendrán aumento en su pensión siguiendo estos únicos requisitos
A continuación te indicaremos cuándo se realizará este pago a domicilio en Lima Centro, qué se debe tener preparado, el cronograma general del mes de septiembre de 2025 para todos los regímenes de la ONP, y cómo hacer para que te lleven la pensión a casa.
Información sobre el pago a domicilio en Lima Centro: fechas, distritos y requisitos
- Inicio del pago a domicilio en Lima Centro: jueves 18 de septiembre
- Fin para Lima Centro: sábado 20 de septiembre
- Distritos incluidos bajo la zonal Lima Centro para estas fechas:
- Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.
Cronograma general de pagos de pensiones ONP (septiembre 2025)
Abonos en cuenta bancaria para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 comenzaron el 5 de septiembre y siguen según la inicial de su apellido paterno: A‑C, D‑L, M‑Q, R‑Z.
Para otros regímenes especiales (Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 "pensiones por encargo", Ley 30003 de pensionistas pesqueros, Ley 26790 de seguridad social complementaria) también hay pagos bancarios establecidos y pago a domicilio entre 14 y 23 de septiembre aproximadamente. En Lima Centro, específicamente, el pago domiciliario cubre los días 18 al 20 para los distritos mencionados.
Requisitos para recibir la pensión ONP y para el pago a domicilio
- Ser pensionista de la ONP bajo alguno de los regímenes vigentes.
- Contar con documento de identidad (DNI) vigente, y que la dirección que figura sea correcta para que el pagador domiciliar pueda localizar la vivienda.
- Si deseas el pago a domicilio, debes solicitarlo previamente usando los canales habilitados por la ONP.
- Tener presente que el servicio a domicilio es gratuito.
¿Cómo solicitar el pago a domicilio?
- Ingresa a la plataforma ONP Virtual (onpvirtual.pe) - sección "Cobro Pensión" - opción "Quiero solicitar pago a domicilio".
- También puedes comunicarte con ONP por teléfono al (01) 634‑2222 para orientación o resolver dudas.
- Verifica que los datos personales y la dirección sean correctos, pues estos se usarán para coordinar la visita del pagador.
- Estar en casa durante el rango de fechas asignadas para tu zona. Si el pagador no ubica al pensionista, se suele agendar una segunda visita.
