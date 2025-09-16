Este 18 de septiembre inicia pago de pensiones de ONP a domicilio en Lima Centro: ¿Qué distritos se incluyen?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) continúa con su modalidad de pago a domicilio para pensionistas que, por diversos motivos (edad avanzada, salud, dificultad de desplazamiento o preferencia), no pueden acudir a una agencia bancaria. En este mes, el servicio se mantiene activo, y Lima Centro es una de las zonas donde se dará el reparto domiciliario. Si tú o un familiar cumplen los requisitos, conviene estar atento a las fechas y distritos, para no perder la visita del pagador ONP.

A continuación te indicaremos cuándo se realizará este pago a domicilio en Lima Centro, qué se debe tener preparado, el cronograma general del mes de septiembre de 2025 para todos los regímenes de la ONP, y cómo hacer para que te lleven la pensión a casa.

Información sobre el pago a domicilio en Lima Centro: fechas, distritos y requisitos

Inicio del pago a domicilio en Lima Centro: jueves 18 de septiembre

Fin para Lima Centro: sábado 20 de septiembre

Distritos incluidos bajo la zonal Lima Centro para estas fechas:

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Cronograma general de pagos de pensiones ONP (septiembre 2025)

Abonos en cuenta bancaria para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 comenzaron el 5 de septiembre y siguen según la inicial de su apellido paterno: A‑C, D‑L, M‑Q, R‑Z.

Para otros regímenes especiales (Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 "pensiones por encargo", Ley 30003 de pensionistas pesqueros, Ley 26790 de seguridad social complementaria) también hay pagos bancarios establecidos y pago a domicilio entre 14 y 23 de septiembre aproximadamente. En Lima Centro, específicamente, el pago domiciliario cubre los días 18 al 20 para los distritos mencionados.

Requisitos para recibir la pensión ONP y para el pago a domicilio

Ser pensionista de la ONP bajo alguno de los regímenes vigentes.

Contar con documento de identidad (DNI) vigente, y que la dirección que figura sea correcta para que el pagador domiciliar pueda localizar la vivienda.

Si deseas el pago a domicilio, debes solicitarlo previamente usando los canales habilitados por la ONP.

Tener presente que el servicio a domicilio es gratuito.

¿Cómo solicitar el pago a domicilio?