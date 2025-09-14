¿A qué jubilados les corresponde cobrar la pensión ONP de 893 soles? Así puedes saber si eres beneficiario

Una de las preguntas que muchas personas afiliadas a la ONP se hacen cuando se acercan a la edad de jubilación es: ¿cuál es la pensión máxima que puedo recibir? Desde hace varios años, se ha fijado un monto máximo que, en condiciones ideales, puede alcanzar los S/ 893 mensuales.

Sin embargo, no todos los afiliados lo cobrarán; depende de cumplir ciertos requisitos, principalmente relacionados con la edad mínima, el número de aportes y cómo se ha trabajado durante la vida laboral. Además, hay beneficios adicionales que pueden incrementar esa pensión en circunstancias especiales, por ejemplo cuando se tiene "edad avanzada".

A continuación te dejamos las condiciones, cómo calcular si puedes acceder al monto máximo, otras pensiones proporcionales, qué hacer para saber cuántos aportes tienes y más información necesaria.

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP?

El monto máximo que puede pagar la ONP bajo el Decreto Ley N.º 19990 es S/ 893 mensuales. Este monto está sujeto a la deducción del 4 % para EsSalud. Eso significa que del monto bruto que se establece, se descuenta ese porcentaje para la cobertura de salud.

Requisitos para cobrar la pensión máxima

Para poder recibir la pensión máxima de S/ 893 mensuales, debes cumplir con al menos estos dos requisitos fundamentales:

Tener al menos 65 años de edad al momento de hacer la solicitud de jubilación.

Haber acreditado al menos 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) gestionado por la ONP. Esto equivale a 240 aportes mensuales.

El cálculo de la pensión se basa en los años de aportes y en el promedio de las remuneraciones efectivas que tuviste antes de jubilarte. Si no alcanzas los 20 años de aportes, existen modalidades de pensión proporcional.

Entre 10 a menos de 15 años de aportes: 65 años - S/ 300 mensuales

Entre 15 a menos de 20 años de aportes: 65 años - S/ 400 mensuales

Bonificación por Edad Avanzada

Si ya tienes la pensión máxima de S/ 893 y además cumples 80 años de edad, puedes tener una Bonificación por Edad Avanzada (BEA) que equivale al 25 % adicional sobre la pensión que percibes.

Cómo saber si puedes ser beneficiario de la pensión máxima de la ONP

Para verificar si puedes acceder al monto máximo, puedes hacer lo siguiente:

Revisar tu edad: asegúrate de tener 65 años o más. Si aún no los tienes, no cumplirías ese requisito.

Revisar cuántos aportes has hecho a la ONP. Puedes revisar tu historial de aportes:

Visita la página web de la ONP. Muchas veces tienen un portal de "Consulta de aportes" o similar.

Si no lo ves online, puedes acercarte a una oficina de la ONP para que te entreguen tu constancia.

Verificar tu promedio de remuneraciones recientes (tu último sueldo antes de jubilarte), porque ese promedio también es parte del cálculo de la pensión, aunque para llegar al tope lo esencial son los años de aporte y edad.

Confirmar que no haya impedimentos legales o administrativos: por ejemplo, si tu afiliación a la ONP está al día, que no existan deudas pendientes u otros problemas que podrían afectar el reconocimiento de aportes.

Verificar que al hacer la solicitud formal de jubilación bajo el régimen ONP (normativa del Decreto Ley 19990) cumplas todos los requisitos correspondientes.

Qué hacer para empezar el trámite de jubilación en la ONP