¿Quieres cobrar la pensión máxima de ONP? Obtén más de S/1.000 cumpliendo solo estas dos condiciones

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP (Oficina de Normalización Previsional), funciona bajo un modelo de reparto solidario regulado por el Decreto Ley N.º 19990. Existen diferentes montos de pensión, que dependen de los años de aportes del afiliado, la edad y otros beneficios legales previstos.

Hasta hace poco, la pensión máxima que se podía recibir de la ONP era de S/ 893 mensuales para quienes cumplieran ciertos requisitos básicos (edad mínima y cantidad mínima de aportes).

Sin embargo, también existe un beneficio adicional llamado Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que permite que quienes ya reciben ese monto máximo puedan incrementarlo si cumplen cierta edad avanzada. Este beneficio puede elevar la pensión hasta el monto de S/ 1,116.25.

Requisitos para acceder al monto máximo de S/ 1,116.25

Para que un jubilado de la ONP pueda cobrar S/1,116.25 mensuales, debe cumplir dos condiciones muy importantes, que se suman a los criterios regulares de la ONP. Aquí los detalles:

Recibir la pensión máxima de S/ 893: El afiliado debe ya tener el derecho a la pensión máxima básica de S/893 bajo el régimen normal del SNP. Esto implica cumplir los requisitos regulares de jubilación: tener 65 años de edad y haber realizado al menos 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones.



Tener 80 años o más de edad: Una vez que el pensionista que ya recibe los S/893 alcance la edad de 80 años, se le aplica la Bonificación por Edad Avanzada, la cual es un 25 % extra sobre la pensión que ya recibe. Este 25 % sobre S/ 893 da un adicional de S/ 223.25, por lo que el total asciende a S/ 1,116.25 mensuales.

La pensión máxima propia de jubilación del SNP sin la bonificación es S/ 893 para quienes cumplan 20 o más años de aportes y la edad de 65 años.

Si un afiliado no alcanza los 20 años de aportes, puede acceder a una jubilación proporcional especial, cuyos montos son menores, dependiendo si tiene entre 10-15 años de aportes, o entre 15-20 años.

La pensión máxima y la bonificación, llegando a los S/ 1,116.25, es un beneficio que se activa automáticamente una vez cumplido el requisito de los 80 años, siempre que ya esté recibiendo los S/893.