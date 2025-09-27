Cronograma del Banco de la Nación ONP, octubre 2025: desde este martes 7 empieza el pago

Cada mes, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) realiza el pago de pensiones a sus beneficiarios conforme a un cronograma establecido con antelación. En octubre de 2025, se tiene programado favorecer a más de 769 mil pensionistas en todo el país, bajo distintos regímenes previsionales (Decreto Ley 19990, 18846, pensiones pesqueras, seguro complementario de trabajo de riesgo, pensiones por encargo, entre otros).

El objetivo de este cronograma escalonado es garantizar que los pagos se realicen de forma ordenada, segura, y con menores aglomeraciones en las agencias del Banco de la Nación o en los puntos de cobro alternativos. Además, la ONP pone a disposición de los pensionistas la plataforma ONP Virtual, donde pueden consultar y descargar su constancia de pago.

Este mes, como en anteriores, los pagos se realizarán tanto mediante abonos a cuentas bancarias como mediante entrega en domicilio para quienes no puedan desplazarse. Con este mecanismo, se espera que todos los pensionistas, incluidos aquellos en zonas alejadas, reciban oportunamente su pensión.

El pago de las pensiones de ONP empieza este 7 de octubre / FOTO: Difusión

Pagos del Banco de la Nación para afiliados de ONP

El Banco de la Nación (BN) iniciará la entrega de las pensiones correspondientes al mes de octubre 2025 para los afiliados de la ONP este martes 7 de octubre, según el cronograma oficial.

Este pago comprende diferentes regímenes previsionales, y se efectúa mediante abonos bancarios y pagos domiciliarios escalonados. A continuación, el cronograma completo.

Cronograma completo de pagos de la ONP - octubre 2025

Régimen Decreto Ley N.º 19990 (régimen general de pensiones de la ONP):

A - C 7 de octubre de 2025: Martes

D - L 9 de octubre de 2025: Jueves

M - Q 10 de octubre de 2025: Viernes

R - Z 13 de octubre de 2025: Lunes

Convenios internacionales: 15 de octubre de 2025: Miércoles

Pago a domicilio: Del 15 al 24 de octubre de 2025 También incluye pensionistas de la Ley N.º 27803

Otros regímenes previsionales (pagos especiales):

Para los pensionistas afiliados bajo otros regímenes (Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, pensiones por encargo, Ley 30003 pesqueros, Ley 26790 "seguro complementario de trabajo de riesgo"), el cronograma es el siguiente:

Decreto Ley 18846: 14 de octubre de 2025 - A domicilio: del 17 al 24 de octubre

Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo: 14 de octubre de 2025 - A domicilio: del 17 al 24 de octubre

Ley 30003 (pensionistas pesqueros): 14 de octubre de 2025 - A domicilio: del 17 al 24 de octubre

Ley 26790 (seguro complementario de trabajo de riesgo): 14 de octubre de 2025- A domicilio: del 17 al 24 de octubre

Es importante destacar que estos regímenes especiales usan las mismas fechas para abono bancario y periodos iguales de desembolso domiciliario.

Pagos de pensión de la ONP

¿Dónde y cómo se realiza el cobro?

Los pagos mediante abono bancario se harán en cuentas del Banco de la Nación y otros bancos autorizados (BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank, Banbif). Los pensionistas pueden cobrar sus pensiones en agencias del Banco de la Nación, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a su domicilio.

Para quienes no se puedan desplazar, la ONP contempla pago a domicilio en las fechas señaladas, según zona geográfica. Se recomienda el uso de ONP Virtual para que los pensionistas consulten y descarguen su constancia de pago, verificando que los datos personales y bancarios estén actualizados.

Advertencias y recomendaciones

La no disponibilidad del pago en la fecha establecida generalmente no es responsabilidad del Banco de la Nación, por lo que cualquier reclamo debe dirigirse al organismo que administra la pensión. Para retiros por ventanilla superiores a S/ 1,500 (o su equivalente en moneda extranjera) puede ser requerido presentar DNI y tarjeta Multired Global Débito.

Es importante que los pensionistas revisen el cronograma correspondiente a su régimen (Decreto Ley 19990 u otro) para saber la fecha exacta de abono o entrega en domicilio. Ante cualquier duda o inconveniente, la ONP pone a disposición canales de atención, como "ONP Te escucha" (central telefónica) y su portal web oficial.