ONP, octubre 2025 | Cronograma oficial para el pago de pensiones: ¿Cuándo cobrar según tu apellido?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad del Estado peruano encargada del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cubre a miles de trabajadores que aportaron durante su vida laboral y que ahora acceden a pensiones por jubilación, invalidez, viudez u orfandad. Cada mes, la ONP programa y realiza los pagos de pensiones conforme a rangos que dependen del régimen al que pertenece el pensionista, del método de pago (abono en cuenta bancaria, pago domiciliario, etc.), y otro criterio clave: la primera letra del apellido paterno.

A medida que avanza el año, también hay expectativas sobre posibles reformas o medidas relacionadas con retiros de fondos, mejoras en montos de pensión, cambios en el sistema de contribuciones, etc. Pero para octubre de 2025, lo que ya está confirmado es el cronograma de pagos para los pensionistas de la ONP, según los distintos regímenes, lo que permite a quienes reciben pensión planificar mejor cuándo cobrar.

Cronograma de pago de pensiones ONP para octubre de 2025

Según la ONP y el reporte oficial de prensa (Agencia Andina), estos son los días en que los pensionistas podrán cobrar sus pensiones en octubre bajo el régimen general y otros regímenes especiales:

Decreto Ley Nº 19990 (régimen general)

Lunes 7 de octubre: apellidos A‑C

Miércoles 9 de octubre: apellidos D‑L

Jueves 10 de octubre: apellidos M‑Q

Viernes 11 de octubre: apellidos R‑Z

Otros regímenes (Decreto Ley 20530, régimen especial pesquero, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, régimen 18846, pensiones por encargo): Viernes 11 de octubre será la fecha para el pago a pensionistas bajo estos regímenes mediante abono en cuenta bancaria.

Pago domiciliario :

: Para quienes tienen derecho al pago domiciliario, el servicio se realizará entre el lunes 14 y el miércoles 23 de octubre.

Dentro de ese rango, habrá distribución zonal por distritos en Lima Norte y Lima Sur (Ancones, Bellavista, etc.; Miraflores, San Borja, Surco, etc.) para realizar la entrega a domicilio.

Estado de lo que se sabe hasta hoy sobre posibles cambios o retiros de la ONP

Si bien el cronograma mencionado está confirmado, también hay información acerca de propuestas o iniciativas relacionadas con la ONP. Se ha hablado de proyectos de retiro ONP (o propuestas de desembolso) que contemplan figuras como retirar una parte de los fondos acumulados, pero ninguna de esas medidas ha sido oficializada hasta ahora con reglamento vigente.

La ONP continúa operando bajo los regímenes existentes, sin cambios confirmados en los plazos de pago, monto de pensión mínima o esquemas de retiro obligatorio para octubre 2025.

Los beneficiarios deben estar atentos a los comunicados oficiales de la ONP mediante su portal web o publicaciones para enterarse de cualquier modificación al cronograma o nuevas disposiciones.

¿Qué deben tener presente los pensionistas para cobrar?

Verificar la primera letra del apellido paterno: es fundamental para saber qué día le toca cobrar.

Si reciben mediante abono en cuenta bancaria: asegurarse de que sus datos bancarios estén actualizados.

Si tienen la modalidad de pago domiciliario: confirmar que se hayan inscrito en ONP para recibirla, y conocer el día aproximado según distrito.