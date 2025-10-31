- Hoy:
Cronograma ONP de noviembre 2025: ¿Quiénes cobran su pensión este viernes 7 vía Banco de la Nación?
Este viernes 7 de noviembre inician los pagos correspondientes de pensiones para los afiliados a la ONP. ¿Cómo se desarrolla el cronograma?
El pago de las pensiones por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) constituye un mecanismo esencial para garantizar la estabilidad financiera de miles de jubilados en el país. Cada mes, el organismo publica un cronograma de pagos que permite ordenar el desembolso y evitar congestiones en las agencias bancarias, así como asegurar que los pensionistas reciban sus recursos de forma oportuna.
Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?
En este sentido, conocer de antemano la fecha que corresponde a cada beneficiario, según régimen, modalidad de pago y la inicial de su apellido paterno, es clave para una mejor planificación personal, hacer uso responsable del dinero recibido, y evitar contratiempos como colas extendidas, fila en cajeros o incluso retrasos en el cobro.
Afiliados a la ONP podrán acceder al pago de sus pensiones desde el 7 de noviembre / FOTO: Difusión
Para noviembre de 2025, la ONP ya estableció su calendario oficial de desembolsos. A continuación se detalla el cronograma con énfasis en quienes cobran este viernes 7 de noviembre.
Cronograma de pagos de la ONP para noviembre de 2025
De acuerdo con la información publicada por la ONP junto al Banco de la Nación y medios especializados, las fechas previstas para el pago de pensiones del mes de noviembre de 2025 son las siguientes:
Régimen general (Decreto Ley N.º 19990)
- Apellidos paternos de A a C: viernes 7 de noviembre.
- Apellidos paternos de D a L: lunes 10 de noviembre.
- Apellidos paternos de M a Q: martes 11 de noviembre.
- Apellidos paternos de R a Z: miércoles 12 de noviembre.
- Convenios internacionales (beneficiarios que viven en el extranjero o bajo convenios): viernes 14 de noviembre
- Modalidad de pago a domicilio para este régimen: del viernes 14 al domingo 23 de noviembre.
- Otros regímenes (Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N.º 20530, Ley 30003, Ley 26790, entre otros)
- Abono en cuenta bancaria: jueves 13 de noviembre.
- Pago a domicilio: del domingo 16 al domingo 23 de noviembre.
¿Quiénes cobran este viernes 7 de noviembre de 2025?
Este viernes 7 de noviembre es la fecha de inicio del pago para el régimen general de la ONP (DL N.º 19990) para aquellos pensionistas cuyo apellido paterno comienza con las letras A, B o C.
Si tu apellido paterno no está entre esas letras (es decir, D en adelante), tendrás que esperar la fecha que corresponde según el cronograma mencionado. Este pago aplica al abono en cuenta bancaria o mediante los canales habilitados por el banco con el que la ONP realiza los depósitos.
Consideraciones y recomendaciones
- Verifica que los datos bancarios o de modalidad (abono en cuenta o pago a domicilio) estén correctamente registrados ante la ONP.
- Si el depósito es en cuenta bancaria, revisa que efectivamente esté acreditado antes de dirigirte al cajero o realizar retiro.
- Si te corresponde pago a domicilio, asegúrate de que alguien autorizado pueda recibirlo entre las fechas establecidas (en este régimen general, entre el 14 y el 23 de noviembre).
- Mantente atento a posibles comunicados adicionales de la ONP o del Banco de la Nación, en caso de contingencias, cortes de servicio o cambios de última hora.
