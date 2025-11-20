- Hoy:
Vecinos de Comas reciben muy buena noticia: inició importante obra que mejorará su calidad de vida
La Municipalidad de Comas inició la remodelación de un importante espacio público que beneficia de manera directa a los vecinos de la zona.
Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Comas dio a conocer que ya inició la remodelación de un importante espacio del distrito. Esta medida ha sido muy bien recibida por los ciudadanos de la zona, ya que mejorará su calidad de vida.
"Adiós al polvo en la Urbanización Santa Isolina: Iniciamos la transformación de su parque", es la publicación que realizó el municipio liderado por Ulises Villegas. Además, indicaron que los más beneficiados serán los estudiantes de la IE. Santa Isolina.
Este nuevo espacio ha sido impulsado por la subgerencia de ornato y áreas verdes. El parque contará con juegos infantiles, zonas deportivas y espacio de recreación a favor de los ciudadanos del distrito de Comas.
Comenzó la remodelación de este importante parque de Comas.
Rápidamente la publicación se viralizó en redes sociales y más de un cibernauta no dudó en pronunciarse sobre esta obra impulsada por el burgomaestre Ulises Villegas. Además, solicitaron a la población cuidar estos espacios renovados.
"No malogren la obra", "Póngale árboles y plantas", "Muy buena iniciativa", "Los vecinos tienen que cuidar las áreas verdes", son algunos comentarios que acompañan la publicación de la Municipalidad de Comas.
