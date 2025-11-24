Municipalidad de Comas remodelará importante zona del distrito: moderna obra transformará el distrito

Los vecinos de Comas serán los más beneficiados con esta importante obra que está impulsando el municipio liderado por Ulises Villegas. Mediante las redes sociales, se dio a conocer que se está remodelando los exteriores de la IE. Libertad en la zona de Año Nuevo.

Esta obra ha sido solicitada por la población desde hace algún tiempo, ya que los exteriores del lugar están en total abandono, a pesar de que cientos de escolares y ciudadanos acuden al centro educativo.

"Los días de polvo y tierra en los exteriores de la IE. Libertad, en la zona de Año Nuevo, se acabaron. Gracias al trabajo de nuestro equipo de áreas verdes y ornato", indica el mensaje que respalda el comienzo de la obra en esta importante zona de Comas.

Municipalidad de Comas inició importante obra.

Según dio a conocer este municipio de Lima Norte, el lugar contará con áreas verdes, juegos para niños y zonas deportivas para que los menores pueden recrear de forma segura y digna. La noticia fue muy bien recibida por la población del lugar.

"Señor Ulises, muchas gracias por el apoyo", "Sigan fomentando el deporte", "Que sigan avanzando con esta obra que fue muy esperada por la población", "Ya tocaba mejorar dicha zona", son algunos mensajes que acompañan el post en redes sociales.