Municipalidad de San Martín de Porres entregará megaobra a favor de la población: se hizo realidad el pedido de vecinos

San Martín de Porres es uno de los distritos más poblados de Lima Norte y con la finalidad de mejorar el lugar, el municipio viene realizando diversas obras a favor de los ciudadanos, quienes se mostraron felices al conocer que ya inició la construcción de una obra muy moderna.

El 20 de noviembre, personal de la Municipalidad de SMP junto a los vecinos de la zona colocaron la primera piedra del nuevo Parque N° 1, en el Programa de Vivienda Los Portales de Chavín II Etapa. Este proyecto marca un cambio importante a favor de la población.

"El comienzo del cambio y la modernidad en este sector del distrito. (...) Los vecinos harán realizar un anhelo que esperaron por más de 30 años", indica una parte del mensaje que publicaron en las redes sociales oficiales del municipio.

La Municipalidad de San Martín de Porres comenzó importante obra.

La obra hará que la tierra y polvo queden en el olvido, ya que se plantará grass y árboles en este nuevo parque de San Martín de Porres. De esta manera, grandes y pequeños accederán a un espacio digno para recrear con total libertad y seguridad.

"Felicitaciones alcalde", "Está trabajando por nuestro distrito"; "SMP cada día más bello y verde", "Felicidades, señor alcalde Hernán Sifuentes", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas que viven en el distrito de San Martín de Porres.