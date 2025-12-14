- Hoy:
San Martín de Porres tiene un nuevo y moderno supermercado: ¿Dónde estará ubicado?
Este importante supermercado llegó a Lima Norte. Miles de ciudadanos serán beneficiados con ofertas y descuentos en cientos de productos.
Tottus, conocida cadena de supermercados, anunció la apertura de una nueva sede en San Martín de Porres. Esta noticia generó una gran alegría entre los ciudadanos del distrito, además, muestra un avance importante para el comercio.
Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida
La tienda se inauguró el 11 de diciembre, y generó que la compañía logró alcanzar un total de 58 locales a nivel nacional. A pesar de que ya tienes días funcionando, algunas personas desconocen su ubicación, si eres uno de ellos, a continuación te brindamos todos los detalles.
¿Dónde queda la nueva sede de Tottus en San Martín de Porres?
Esta sede de Tottus está ubicada en la avenida Carlos Izaguirre 2838, urbanización Santa Rosa, esta zona es clave en el distrito de Lima Norte. Su ubicación corresponde a una estrategia para dinamizar el comercio en esta parte de la capital.
Esta importante sede de Tottus ya fue inaugurada. (FOTO: Tottus)
El nuevo local de Tottus tiene una área de 3,085.71 metros cuadrados, y cuenta con modernos espacios, según dio a conocer Perú Retail. Los espacios brindan mayor comodidad a los clientes durante su experiencia de compra.
La tienda de SMP tiene una amplia variedad de alimentos, abarrotes, frescos, carnes, frutas, verduras, lácteos, huevos y panadería. Además, está brindado diversas ofertas en electrodomésticos, vestuario, juguetes, menajes y artículos para el hogar.
