¿Universitario va a jugar un amistoso contra Barcelona en el Monumental? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes fue noticia a principios del 2025 al jugar un partido amistoso contra Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Monumental, duelo que terminó empatado 0-0 y fue un éxito a nivel comercial. A partir de ahí, el cuadro crema ha entrado en el radar para que otros importantes clubes lo enfrenten en el 'Coloso de Ate' y en las últimas horas se viene especulando sobre que el poderoso Barcelona de España venga a nuestra capital para enfrentar a los cremas. Conoce lo último que se conoce sobre el tema.

PUEDES VER: Conmebol anunció que River Plate será el próximo rival de Universitario

Las redes sociales han estallado recientemente al conocerse el rumor que los 'Culés' podrían venir a Lima y medir fuerzas con la 'U'. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que esta opción no es tan cierta por el tema de los calendarios de ambos equipos, pero que sería un 'boom' si se llegara a dar.

"He leído un poco de eso. Por ahí se está hablando que Barcelona va a venir a jugar con la 'U', pero no es tan así. Sería genial si lo traen. Tendría que ser en diciembre y las fechas son muy distantes. En Europa tienen otro calendario", mencionó el citado comunicador en la última emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Organizador del Universitario vs Inter Miami se refirió sobre la posibilidad de traer a Barcelona

Si las especulaciones sobre una posible llegada de Barcelona para un amistoso contra los merengues fue debido a que el organizador del encuentro frente a Inter Miami, Pol Liza, reveló que está trabajando para que sea una realidad que los blaugranas y todas sus figuras jueguen contra los dirigidos por Jorge Fossati, pero todavía es un proceso.

"Traer al Barcelona de España a jugar con la 'U', estamos en eso. Estamos en los comienzos. Lo del Inter Miami fue bastante maduro cuando me llegó y esta bien desarrollado. Esto es un proceso definitivamente", declaró el CEO de Long Play Entertainment en reciente entrevista con La Huella House.

Video: La Huella House

No es la primera vez que se habla de un amistoso entre Universitario vs. Barcelona

Es preciso señalar que no es la primera vez que se habla sobre la realización de un partido amistoso internacional entre Universitario vs. Barcelona en el Estadio Monumental. En junio pasado, José Luis Carranza dejó entrever que en diciembre jugarían ambos equipos, causando sorpresa en sus seguidores y en toda la hinchada crema.