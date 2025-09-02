¿Con Universitario? Los tres equipos que buscarán comprar el pase de Luis Ramos para el 2026

Sin lugar a dudas, Luis Ramos es uno de los jugadores peruanos más pedidos este año por su buen desempeño con América de Cali. Por ejemplo, Universitario de Deportes quiso contratarlo para el Torneo Clausura, cosa que no pudo materializar. Sin embargo, el futuro del delantero peruano es una verdadera incógnita para el 2026, pues se reveló que tres equipos buscarán ficharlo.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el cuadro colombiano ya le hizo saber a Cusco FC (dueño de su carta pase) y a su representante que quieren utilizar la clausula para comprarlo. La 'U' también busca contratarlo de cara a la próxima temporada, pero no son los únicos clubes que lo quieren tener a como de lugar, pues Alianza Lima también está interesado en tenerlo en sus filas.

"América de Cali le ha hecho saber a Cusco FC y al representante la intención de hacer uso de la compra, pero también está metido la 'U' y también hay otro club de la Liga 1 que ha mostrado su interés. Vamos a ver si esto lo materializa de manera forma de comprar el pase. Lo que me dijeron es que es Alianza Lima", dio a conocer en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

¿Qué club tiene más opciones de llevarse a Luis Ramos este 2026?

Según señaló el citado comunicador, los que tendrían más posibilidades de ficharlo serían el elenco colombiano y Universitario, quienes han dado un paso importante para hacerse con los servicios del atacante nacido en Trujillo. No obstante, la institución de La Victoria también se metería a la pelea, cosa que no es novedad pues a mediados de año tuvieron un acercamiento con el ariete.

"Me parece que la 'U' ha dado un paso más en esa intención, América de Cali también y ahora Alianza puede hacer ese paso más pronto porque se va pensando también en el otro año. Es más, me dijeron hace un tiempo que Franco Navarro le hizo saber a Luis Ramos directamente el interés de que se sume al club con un proyecto. No solamente es que la 'U' lo quiere y que el América de Cali quiere comprar, sino que también está Alianza", detalló en el espacio emitido por el canal L1 MAX.

Luis Ramos está en la órbita de América de Cali, Universitario y Alianza Lima para el 2026. Foto: América de Cali

Los clubes tendrán que negociar con Cusco FC por el fichaje de Luis Ramos

Eso sí, los tres equipos en cuestión tienen que saber que para llevar a sus filas a Luis Ramos, deberán primero negociar con Cusco FC, club que es dueño de su transfer y donde el jugador tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027.