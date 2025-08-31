- Hoy:
¿Y Luis Ramos? América de Cali ficha a exdelantero de Dortmund para liderar su ofensiva
América de Cali da el batacazo en el mercado de pases al fichar a delantero que tuvo pasado en Borussia Dortmund, ¿Qué pasará con Luis Ramos?
Uno de los jugadores peruanos que muestra actividad en el exterior es Luis Ramos. El delantero de 25 años viene siendo titular con América de Cali, pero ahora ha sido sorprendido al ver que la directiva del conjunto colombiano decidió romper el mercado de pases al fichar atacante con pasado en el Borussia Dortmund de Alemania.
América de Cali ficha a Adrián Ramos
Para sorpresa de hinchas, Adrián Ramos reaparecerá en el fútbol colombiano tras tener un pasado glorioso en míticos clubes como Borussia Dortmund en la Bundesliga. Este jugador que se formó en tienda de los 'Diablos Rojos' recibió el llamado de la directiva de América de Cali para potenciar la ofensiva a sus 39 años.
"Cuando el amor por este escudo es más grande que cualquier adiós, el corazón dicta el camino. ¡Bienvenido a la que siempre será tu casa, Adrián!", fue el mensaje de bienvenida de América de Cali a Adrián Ramos.Adrián Ramos es nuevo jugador de América de Cali.
Este jugador ha pasado por varios clubes internacionales como Borussia Dortmund (Alemania), Granada (España), entre otros; pero en las últimas temporadas ha estado alejado del balompié para sorpresa de los hinchas colombianos. Ahora, espera recibir el respaldo de la afición para jugar sus últimos compromisos oficiales.
América de Cali presume a Luis Ramos
En medio de lo que significó el fichaje de Adrián Ramos a América de Cali, el cuadro de los "Diablos Rojos" decidió publicar una postal con la imagen del peruano Luis Ramos. En ella, anuncia el partido clave del fin de semana ante Alianza FC por la Liga BetPlay. Queda claro que la escuadra colombiana está contenta con el desempeño de nuestro compatriota, por lo que no vería con malos ojos comprar el pase del atacante que pertenece a Cusco FC.América de Cali destaca a Luis Ramos.
