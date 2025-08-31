0
EN DIRECTO
Boca vs. Aldosivi EN VIVO por la Liga Profesional

¿Y Luis Ramos? América de Cali ficha a exdelantero de Dortmund para liderar su ofensiva

América de Cali da el batacazo en el mercado de pases al fichar a delantero que tuvo pasado en Borussia Dortmund, ¿Qué pasará con Luis Ramos?

Diego Medina
Luis Ramos tendrá competencia en América de Cali tras fichaje de ex Borussia Dortmund.
Luis Ramos tendrá competencia en América de Cali tras fichaje de ex Borussia Dortmund. | Foto: América de Cali
COMPARTIR

Uno de los jugadores peruanos que muestra actividad en el exterior es Luis Ramos. El delantero de 25 años viene siendo titular con América de Cali, pero ahora ha sido sorprendido al ver que la directiva del conjunto colombiano decidió romper el mercado de pases al fichar atacante con pasado en el Borussia Dortmund de Alemania.

Paolo Guerrero recibió firme mensaje.

PUEDES VER: Posible fichaje de Universitario manda fuerte mensaje a Guerrero: "Ya hablaré con Paolo"

América de Cali ficha a Adrián Ramos

Para sorpresa de hinchas, Adrián Ramos reaparecerá en el fútbol colombiano tras tener un pasado glorioso en míticos clubes como Borussia Dortmund en la Bundesliga. Este jugador que se formó en tienda de los 'Diablos Rojos' recibió el llamado de la directiva de América de Cali para potenciar la ofensiva a sus 39 años.

"Cuando el amor por este escudo es más grande que cualquier adiós, el corazón dicta el camino. ¡Bienvenido a la que siempre será tu casa, Adrián!", fue el mensaje de bienvenida de América de Cali a Adrián Ramos.

Adrián Ramos es nuevo jugador de América de Cali.

Este jugador ha pasado por varios clubes internacionales como Borussia Dortmund (Alemania), Granada (España), entre otros; pero en las últimas temporadas ha estado alejado del balompié para sorpresa de los hinchas colombianos. Ahora, espera recibir el respaldo de la afición para jugar sus últimos compromisos oficiales.

América de Cali presume a Luis Ramos

En medio de lo que significó el fichaje de Adrián Ramos a América de Cali, el cuadro de los "Diablos Rojos" decidió publicar una postal con la imagen del peruano Luis Ramos. En ella, anuncia el partido clave del fin de semana ante Alianza FC por la Liga BetPlay. Queda claro que la escuadra colombiana está contenta con el desempeño de nuestro compatriota, por lo que no vería con malos ojos comprar el pase del atacante que pertenece a Cusco FC.

América de Cali destaca a Luis Ramos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Prensa de Ecuador dio rotundo calificativo al ingreso de Christian Cueva ante Aucas: "Esa..."

  2. ¿Crisis en Uruguay? Marcelo Bielsa hizo fuerte revelación contra sus futbolistas: "Los que peor juegan"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano