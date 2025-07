¿Se arrepintió? Luis Ramos reveló por qué no firmó por Universitario: "Me siento..."

Luis Ramos ha sido uno de los peruanos más destacados en el exterior y, tras sus buenas actuaciones en el América de Cali, despertó el interés de varios clubes, entre ellos Universitario. Aunque el cuadro crema buscó ficharlo para el Torneo Clausura, la operación no se concretó. Ahora, el delantero rompió su silencio y explicó por qué no firmó por el club merengue.

El delantero de la selección peruana fue titular en el enfrentamiento entre América de Cali y Bahía por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde fue pieza clave y logró forzar un error del rival que culminó en el primer gol de su equipo. Tras el encuentro, Luis Ramos compareció ante los medios donde se refirió a su frustrado pase a Universitario.

Luis Ramos reveló por qué no firmó por Universitario

El atacante nacional fue uno de los jugadores que declaró en la zona mixta y no ocultó su felicidad por la clasificación a los octavos de final del torneo. Aseguró que, aunque hubo equipos interesados en sus servicios, está muy contento de seguir en el América de Cali, un club donde se siente a gusto.

“Habían clubes de Argentina, Perú (Universitario) y de otros países preguntando sobre mi persona, pero la verdad que aquí me siento muy bien. Estoy muy orgulloso de pertenecer y jugar en América de Cali. Creo que se dan cuenta de eso por cómo me entrego en los partidos", expresó el delantero.

Video: El Corrillo de Mao

Las declaraciones de Ramos Leiva sorprendieron a los hinchas de la 'U', ya que, hasta hace unas semanas, el jugador había expresado en varias ocasiones su deseo de vestir la camiseta crema en el Torneo Clausura.

Luis Ramos opinó sobre su gran momento en el América de Cali

De igual manera, Luis Ramos se refirió a su gran momento de forma con el América de Cali y no dudó en expresar que realiza un gran sacrificio en su puesto, pues no todo se basa en hacer goles, sino también en realizar un trabajo táctico en favor del equipo.

"Me encanta hacer goles, a todo ‘9’ le encanta ello, pero hay partidos que hay que correr, meter y ganar todas las divididas. Ante Bahía fue un partido en donde el '9' tenía que hacer mucho sacrificio, tenía que tapar muchas líneas por el medio para que no filtren pases, y creo que salió de la mejor manera. Se hizo ese desgaste y me quedo feliz porque mi compañero entró y anotó", aseveró.

Universitario intentó fichar a Luis Ramos

Como se mencionó anteriormente, la directiva de Universitario estaba interesada en concretar la contratación del delantero de 25 años, por quien realizaron múltiples ofertas a Cusco FC, club dueño de su pase. Sin embargo, la operación resultó demasiado costosa para el club, según lo informó el periodista Gustavo Peralta.

"La 'U' quiere hacer un gasto, quiere hacer una inversión en Ramos, pero Cusco FC se sigue yendo por las nubes. Allá hay que hacer un doble gasto por cortar el préstamo a América y el pago a Cusco, que encima quería algunos jugadores a préstamo", mencionó el comunicador en su momento.

Esto se debe a que Luis Ramos se encuentra a préstamo en el América de Cali, por lo que, en caso de querer ficharlo, la 'U' debía pagar una indemnización para rescindir el préstamo y, además, abonar a Cusco FC el monto por su traspaso.