Sport Boys tomó radical medida con pieza clave tras derrota ante Universitario por Liga 1

Universitario no tuvo su mejor actuación en el campo, pero supo imponer su jerarquía para vencer 1-0 a Sport Boys por la quinta jornada del Torneo Clausura, gracias a un golazo de Jairo Concha. Tras el resultado, la directiva de la ‘Misilera’ no dudó en tomar cartas en el asunto y estaría preparando una medida drástica contra una de las piezas clave del plantel.

Según informó el periodista Jorge Solari, en Sport Boys no están nada conformes con el presente del equipo en el campeonato y la reciente derrota en el Estadio Monumental habría sido el detonante para decidir el despido del DT Arturo Reyes. Esta drástica medida se da por la seguidilla de malos resultados obtenidos en las últimas semanas.

"Sport Boys tiene programado su próximo entrenamiento para el lunes 11; mañana (libre) tendrán reunión con Arturo Reyes, para acordar su salida. Sus estadísticas son de espanto, sus decisiones técnicas discutidas, su salida es inminente. Mañana se haría oficial", publicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Arturo Reyes dejaría de ser DT de Sport Boys tras perder con Universitario.

De esta manera, la derrota ante Universitario habría definido el futuro del técnico colombiano quien dejaría de pertenecer a Sport Boys tras haber asumido el cargo a finales de mayo de este año. Con su salida, el cuadro chalaco deberá buscar un nuevo entrenador, sumando así tres técnicos en lo que va de la temporada.

Números de Arturo Reyes con Sport Boys

Desde su llegada a la 'Misilera', Arturo Reyes no logró consolidar un buen rendimiento en el banquillo y sumió a Sport Boys en una racha de resultados negativos, pese a que el equipo había mostrado un gran desempeño en las primeras fechas del Torneo Apertura.

En total, dirigió 10 partidos con los chalacos, registrando 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Es decir, de los 30 puntos en disputa, solo sumó 10, alcanzando un promedio del 33,3 %. Esta situación ha llevado a Sport Boys a pelear en la parte baja de la tabla, alejándose de los puestos de torneos internacionales.