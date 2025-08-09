0
EN DIRECTO
Universitario vs Sport Boys EN VIVO por GOLPERÚ
Williams Riveros casi genera el gol de Sport Boys tras mal pase en Universitario. | Foto: GOLPERÚ

El grosero error de Riveros en Universitario que casi cuesta el gol de Sport Boys - VIDEO

Sport Boys pudo silenciar el Estadio Monumental tras mala salida de Williams Riveros en Universitario. Espectacular atajada de Sebastián Britos para evitar el gol de los rosados.

Diego Medina
