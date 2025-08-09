- Hoy:
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
El grosero error de Riveros en Universitario que casi cuesta el gol de Sport Boys - VIDEO
Sport Boys pudo silenciar el Estadio Monumental tras mala salida de Williams Riveros en Universitario. Espectacular atajada de Sebastián Britos para evitar el gol de los rosados.
¡Locura en Ayacucho! Gol de Alianza Lima para el 1-0 tras espectacular definición de Ceppelini
El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza, pero el VAR lo anuló - VIDEO
¿Era roja? Martín Távara le metió un codazo a Miguel Trauco, pero solo recibió tarjeta amarilla
¡Era el primero! La espectacular tapada de Viscarra con los pies para evitar el 1-0 de Cristal
¡Espectacular! Miguel Araujo salvó a Sporting Cristal con impresionante bloqueo a Alianza
¡Lo liquidó! Jairo Vélez y su sutil definición para marcar el 2-0 de Universitario - VIDEO
¡De no creer! Alex Valera erró penal con Universitario ante Alianza Universidad - VIDEO
¡Locura en Huánuco! 'Tunche' Rivera y el espectacular gol para el 1-0 de Universitario - VIDEO
