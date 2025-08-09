Dejó Melgar en plena Liga 1 y ahora fue anunciado con histórico equipo de Argentina: "Bienvenido"

Melgar de Arequipa no ha venido consiguiendo los resultado esperados en lo que va del Torneo Clausura y, tras una serie de malos resultados, se mantiene alejados de la pelea por el título nacional. Por ello, la directiva tomó la firme decisión de rescindir el contrato de un importante elemento, que ahora acaba de ser anunciado con un equipo de Argentina.

Nos referimos al DT Walter Ribonetto, quien rescindió su contrato con Melgar en plena Liga 1. Tras su salida, al estratega no le faltaron pretendientes y recientemente acaba de dar la gran sorpresa al ser anunciado por todo lo alto con Godoy Cruz para asumir el cargo durante todo el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

"¡Bienvenido, Tino! Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado. ¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso!", fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales, haciendo oficial la llegada del técnico argentino.

Walter Ribonetto fue anunciado como nuevo DT de Godoy Cruz.

Hinchas de Godoy Cruz le dan la bienvenido a Walter Ribonetto

La llegada de Walter Ribonetto a Godoy Cruz ha despertado entusiasmo entre los hinchas, quienes no tardaron en reaccionar y le desearon suerte al técnico en esta nueva etapa en su carrera. Estos son algunos de los comentarios:

Bienvenido al único grande e internacional del oeste argentino. ¡Mucha suerte y aguante el Tomba!

Muchos éxitos para el 'Tino' Ribonetto.

Bienvenido nuevamente 'Tino'. El mejor de los éxitos en esta nueva etapa.

¡Vamos 'Tomba', éxitos Walter Ribonetto!

Walter Ribonetto no logró destacar como DT en Melgar

Walter Ribonetto no logró encontrar su mejor esquema en Melgar a lo largo de la temporada y sufrió duras críticas por el mal rendimiento del equipo. Recordemos que el 'Rojinegro' fue eliminado en la fase 3 de la Copa Libertadores y posteriormente le pasó lo mismo en la Copa Sudamericana. Además, en el torneo local, quedó en sexto lugar en el Torneo Clausura.

Durante su estadía en el club, Ribonetto logró dirigir 30 partidos entre todas las competiciones, y dejó un saldo de 13 victorias, 8 empates y 9 derrotas. En total, solo pudo conseguir 47 unidades de 90 posibles, un promedio de menos del 50% de los puntos disputados.