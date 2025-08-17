DT de Sport Huancayo dio rotundo calificativo a Universitario tras empate: "Uno de los..."

El Torneo Clausura 2025 continuó con el Universitario vs Sport Huancayo como uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha, el cual terminó 1-1. Tras el encuentro, el entrenador del ‘Rojo Matador’, Richard Pellejero se pronunció en conferencia de prensa y analizó el compromiso ante los cremas.

La ‘U’ llegó a este duelo golpeado por la dura derrota en casa por Copa Libertadores frente a Palmeiras, por lo que intentó lavarse la cara contra el conjunto huancaíno; sin embargo, los locales, que venían de perder contra ADT la jornada anterior, supieron manejar mejor las acciones y consiguieron empatar el marcador.

Richard Pellejero y sus declaraciones tras el Universitario vs Sport Huancayo

“Creo que lo podríamos haber perdido, pero creo que también lo podríamos haber ganado. Por contragolpe pudimos poder liquidarlo. A veces estar fino en ese momento cuesta mucho, pero me voy muy satisfecho. Me hubiese ido más contento si hubiese ganado, pero no olvides que enfrentamos a la ‘U’, un rival que no solo está jugando Copa Libertadores, sino es uno de los mejores del Perú”, dijo.

Asimismo, resaltó la entrega de sus dirigidos para buscar el resultado ante el equipo de Jorge Fossati que salió con todo desde el inicio del encuentro y logró abrir el marcador a través de Alex Valera.

“Impresiones buenas. Creo que tuvimos 15-20 primeros minutos del primer tiempo en el cual no solo ellos se encontraron con el primer gol, sino que nosotros no encontrábamos la claridad para poder salir jugando ni contragolpear, pero después fuimos otro equipo y el segundo tiempo distinto. Creo que el equipo en todo momento quiso ir a buscar el empate de una manera u otra”, agregó.