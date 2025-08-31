- Hoy:
¡Oficial! Melgar sumó tres puntos claves en pleno torneo y es líder: así va la tabla de posiciones
Se confirmó que Melgar acaba de sumar tres puntos importantes en la tabla del torneo peruano. Entérate todos los detalles.
Melgar empató 2-2 ante ADT de visita y se fue al descanso por la fecha FIFA. Sin embargo, en el reinicio del Torneo Clausura 2025, el 'Dominó' buscará derrotar a Universitario en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 7. Mientras tanto, en la Liga 3, el elenco arequipeño acaba de darle una enorme alegría a sus hinchas.
Melgar sumó tres puntos claves en el torneo peruano
Resulta que, el último sábado, el 'León del Sur', venció 3-2 a Nuevo San Cristóbal de Ayacucho, correspondiente a la tercera fecha de la Fase Final de la Liga 3 2025 en el CAR FBC Melgar de Mollebaya.Melgar ganó en la Fase Final de la Liga 3 y sigue invicto
Las anotaciones para los 'Rojinegros' llegaron por intermedio de Ángel Obando, Juan Muñoz, y Michel Estela, quien le dio el gol del triunfo a los suyos. El trámite del encuentro no fue nada fácil, sin embargo, durante la segunda mitad, los locales dieron su máximo esfuerzo para quedarse con un triunfazo.
Este resultado es sumamente clave para los dirigidos por el entrenador Adrián Díaz, ya que, el 'Dominó' sigue invicto tras el inicio de la Fase Final de la Liga 3 2025, donde ahora cuentan con 9 unidades que los mantiene como líderes absolutos en la tabla de posiciones del Grupo C.Melgar superó con lo justo a Nuevo San Cristóbal
¿Qué dijo el DT de Melgar tras el triunfo ante Nuevo San Cristóbal de Ayacucho?
Finalizado el compromiso, el DT de Melgar en la Liga 3 destacó en invicto que mantiene su elenco en la Fase Final del torneo, además, manifestó que apuntan a ir por una nueva victoria contra Deportivo Ucrania de Nueva Cajamarca en la jornada 4.
"Hemos sacado 9 puntos de 9. Toca pensar en el siguiente rival y seguir a paso firme. Ucrania es un equipo que va a venir a buscar la posibilidad y nosotros tenemos que tener la capacidad para sacar el partido adelante y tratar de pensar en la siguiente fase", sostuvo Díaz.
(Video: Tribuna Deportiva)
Fase Final de la Liga 3 2025: Así va la tabla de posiciones del Grupo C
|Equipo
|PJ
|GF
|PTS
|1. FBC Melgar
|3
|8
|9
|2. Nacional FBC
|2
|3
|4
|3. Deportivo Ucrania de Nueva Cajamarca
|2
|5
|3
|4. Nuevo San Cristóbal de Ayacucho
|3
|8
|1
