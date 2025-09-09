Alianza Lima y su potente mensaje a días del partido contra la U de Chile: "Somos..."

Cada vez falta menos para que Alianza Lima vuelva a competir en la escena internacional, pues tras la fecha FIFA de setiembre disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante U de Chile. El primer partido será en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que la expectativa está al máximo en todo el mundo blanquiazul.

El propio club de La Victoria decidió no esperar más y comenzó a vivir lo que será este enfrentamiento por un lugar entre los cuatro mejores del certamen continental, y así lo demostró al anunciar el inicio de la venta de entradas para el duelo de ida con un potente mensaje a su hinchada, en la que les dice que llegó la hora de demostrar su grandeza acompañando al equipo dirigido por Néstor Gorosito en este duro desafío copero.

"¡Es momento de demostrar que somos enormes! ¡Arrancó la venta preferencial! Adquiere tus entradas en Joinnus", fue la publicación que realizaron los 'Íntimos' a través de todas sus redes sociales, la cual impactó a sus aficionados, quienes vienen adquiriendo sus boletos para llenar Matute.

Alianza Lima dejó este mensaje en sus redes sociales a poco de disputar la serie ante U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima vs U de Chile: precio de las entradas

Este martes se dio inicio a la venta de entradas para la ida entre victorianos y el 'Romántico Viajero', pero primero empezó la venta preferencial y recién a partir de las 5:30 de la tarde se abrirá para todos los hinchas. Esta pueden ser adquiridas de forma ONLINE a través de la web oficial de Joinnus. Conoce aquí los precios en cada una de las tribunas en preventa.

Norte:59.90 soles

Sur: 59.90 soles

Oriente (Conadis): 85.90 soles

Oriente: 169.90 soles

Occidente lateral (silla de ruedas): 169.90 soles

Occidente lateral: 249.90 soles

Occidente central: 309.90 soles

Alianza Lima jugará solo con público local ante U de Chile

Es preciso señalar que, tras el castigo impuesto por Conmebol a Universidad de Chile tras los actos de violencia ocurridos ante Independiente en Argentina, Alianza Lima jugará su compromiso de local solamente con hinchada blanquiazul, pues el conjunto sureño recién cumplirá el primer de sus siete duelos sin sus aficionados en condición de visitante.

Alianza Lima jugará ante U de Chile en Matute solo con su hinchada. Foto: Difusión

Alianza Lima vs. U de Chile: fecha y hora del partido de ida por Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. U de Chile se verán las caras primero en suelo peruano, más precisamente en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el próximo jueves 18 de setiembre a partir de las 19:30 horas local (21:30 en territorio chileno).