Grimaldo fue sincero y dio firme calificativo a refuerzos de Cristal: "Jugadores de..."

Joao Grimaldo es para muchos hinchas peruanos uno de los futbolistas peruanos más desequilibrantes en el ataque, con experiencia en la Liga 1 donde pudo destacar, lo que le permitió llegar al extranjero y jugar en Riga F.C. En ese contexto, y luego del cierre de las Eliminatorias 2026, respondió algunas preguntas de los medios de comunicación, entre ellas sobre Sporting Cristal.

El delantero nacional, quien tuvo una importante labor en la Blanquirroja durante el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas, fue abordado en el aeropuerto Jorge Chávez antes de partir a Letonia. Un futbolista que genera ilusión en los aficionados y sus seguidores de cara al futuro.

¿Qué dijo Joao Grimaldo sobre Sporting Cristal?

Al ser consultado sobre las incorporaciones como Miguel Araujo o Luis Abram que llegaron al equipo de Paulo Autuori para el Torneo Clausura, dejó un rotundo mensaje: “Contento por los refuerzos, jugadores de bastante experiencia. Siempre estoy pendiente del club”.

(Video: Raúl Chávez)

Asimismo, se refirió a lo que le dejó la selección peruana en esta campaña, donde no pudieron lograr la clasificación a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Pese a que no fue considerado en más de una ocasión a lo largo del proceso, no dudó en dar su sincera opinión.

“Me voy con la espina de poder haber dado un poco más. Paolo Guerrero es un ‘9’ de gran referencia, ahora Luis (Ramos) tiene que dar todo de sí”, agregó.

Próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Luego de empatar con UTC en la jornada anterior, Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, este domingo 14 de septiembre.

Joao Grimaldo: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Joao Grimaldo tiene un valor en el mercado actual de 500 mil €.