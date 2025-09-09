¿Se queda en Alianza Lima? Descartan negociaciones con Néstor Gorosito en momento clave del año

¡Sorpresa total! En pleno momento clave de la temporada, y con la directiva de Alianza Lima definiendo el futuro de Néstor Gorosito como su director técnico, se conoció que las negociaciones con el argentino quedaron totalmente descartadas. Esto en plena carrera por salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025. ¿Qué sucedió?

Resulta que, desde hace semanas se venía rumorando con una posible llegada del 'Pipo' a la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez y con miras a las Eliminatorias Conmebol al Mundial del 2030. Sin embargo, ahora el periodista Gustavo Peralta informó mediante L1 MAX que este fichaje resulta imposible de momento, ya que la Federación Peruana de Fútbol tiene otros nombres en carpeta.

Según el comunicador, Néstor Gorosito no es una de las opciones que se manejan para ser el nuevo director técnico de la Bicolor, por lo que cualquier indicio de negociación queda descartada. Ahora, el entrenador argentino debe centrarse netamente en Alianza Lima porque dentro de poco jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana en una llave ida y vuelta ante la Universidad de Chile.

¿Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima?

Hace poco Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, contó que en Matute están sumamente contentos con el rendimiento de 'Pipo' y quieren seguir contando con sus servicios, aunque no hay una fecha exacta para su renovación. Incluso, aseguró que buscarán ampliarle el contrato pese a que no se cumplan con los objetivos trazados para la presente temporada, tanto a nivel nacional como internacional.

"La continuidad de Gorosito no está sujeta a ciertos hitos. Cuando digo que la institución necesidad estabilidad para desarrollar proyectos me refiero a eso. Siempre pueden suceder cosas, pero la continuidad no está planteada en función de que algo puntual que sucedió", precisó sobre el entrenador argentino, que se ha ganado el cariño de la hinchada blanquiazul.