La drástica medida que tomó Gorosito tras perder con Garcilaso y complicar el título del Clausura

Alianza Lima no logró su mejor desempeño en Matute y cayó sorpresivamente por 3-4 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Este duro resultado dejó a los blanquiazules en serio riesgo de complicar sus aspiraciones al título nacional, motivo por el cual el DT Néstor Gorosito tomó una radical decisión con el plantel.

La escuadra de La Victoria comenzó imponiéndose en el marcador, pero rápidamente cedió terreno y terminó recibiendo cuatro goles en la primera mitad. Aunque en el complemento los ‘íntimos’ lograron descontar y acercarse en el resultado, no fue suficiente para revertir la situación y acabaron dejando escapar puntos claves en un duelo marcado por las imprecisiones.

¿Qué medida tomó Néstor Gorosito con Alianza Lima?

Luego de este resultado y de los múltiples errores evidenciados en el encuentro, Néstor Gorosito no quedó nada conforme. Por ello, tomó una firme decisión con sus dirigidos de cara al crucial enfrentamiento ante la U de Chile por la Copa Sudamericana.

Y es que, según informó el periodista deportivo Gerson Cuba, el estratega argentino decidió no otorgarle el día de descanso a sus pupilos luego del partido, como se suele acostumbrar. "Alianza Lima continúa mañana (por hoy domingo) con sus entrenamientos", mencionó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Alianza Lima no logró la victoria en Matute y peligra sus opciones al título. Foto: Carlos Félix/URPI

Esta medida representa la gran seriedad con la que Alianza Lima prepara su próximo enfrentamiento ante uno de los rivales más complicados de la Sudamericana. Además, deberán afinar detalles tácticos y fortalecer la moral del grupo para lo que resta de la temporada.

De igual forma, en tienda victoriana deberá mejorar su zaga defensiva, ya que no puede ceder ninguna ventaja ante un rival de gran jerarquía como la U de Chile, pues podría inclinar la balanza seriamente en su contra.

Fernando Gaibor criticó las sanciones contra Alianza Lima

Tras la derrota en Matute, el volante Fernando Gaibor no dudó en criticar las sanciones que tuvo que afrontar Alianza Lima por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, tras las sanciones contra Renzo Garcés y Carlos Zambrano. El ecuatoriano evidenció que este fue uno de los motivos de la derrota.

"Analicen las veces que nos expulsaron jugadores donde no hay rojas. Hoy no contamos con 2 centrales porque alguien grabó algo externamente. Nosotros no jugamos relajados en liga. No pongo excusas, pero nos merman el plantel", enfatizó el futbolista.