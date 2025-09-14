Alianza Lima empató 1-1 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de torneo peruano

Alianza Lima ha sufrido un duro revés en el Torneo Clausura 2025 al perder 4-3 ante Deportivo Garcilaso en Matute. Sin embargo, sus demás categorías vienen destacando, siendo una de ellas la reserva blanquiazul, que consiguió su pase a la siguiente ronda de importante campeonato peruano pese a solo haber sacado un empate.

PUEDES VER: Alianza Lima impacta al comunicar 3 nuevas lesiones en su plantel antes de vital partido

El conjunto dirigido por Kenji Aparicio disputó este domingo un vital partido ante Deportivo Lute de Chiclayo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la penúltima fecha de la Fase Final de la Liga 3 2025, duelo que fue muy parejo de principio a fin y que terminó en una igualdad por 1-1.

Alianza Lima empató con Deportivo Lute en Villa El Salvador para quedar entre los ocho mejores de la Liga 3 2025. Foto: Alianza Lima

Los 'Potrillos' se pusieron en ventaja al principio del primer tiempo, más precisamente a los 17 minutos por medio del volante ofensivo Mauricio Arrasco con un disparo de zurda dentro del área. Cuando todo parecía que terminaría en triunfo aliancista, sobre todo cuando quedaron con un hombre más en cancha por media hora, el cuadro chiclayano puso la paridad a los 88' gracias al tanto de Emerson Huaraz.

Mauricio Arrasco anotó el único gol de Alianza Lima en el partido ante Deportivo Lute. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Liga 3 2025

Pese a no ser el mejor de los resultados, el empate le fue suficiente al conjunto victoriano para clasificar oficialmente a los cuartos de final de la presente edición de la Liga 3 a falta de una jornada para el cierre de la Fase Final como segundo del grupo B, pues sumó 8 puntos y quedó a cuatro del tercer puesto, Juventus de Huamachuco.

Es preciso señalar que la reserva blanquiazul aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos de la Tercera División peruana gracias al trabajo de Universitario, quien en el encuentro anterior superó por 2-1 al elenco de La Libertad en Campo Mar y lo dejó sin opciones de meterse a la siguiente ronda.

Próximo rival de Alianza Lima por la Liga 3 2025

Antes de disputar los cuartos de final, Alianza Lima deberá cerrar su participación en el grupo B de la Fase Final del torneo enfrentando en la última fecha a la reserva de la 'U' en condición de visita, clásico que se disputaría el próximo fin de semana, aunque sin fecha ni horario confirmado por el momento.

¿Quién será el rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Liga 3 2025?

Como la escuadra blanquiazul va a terminar en el segundo lugar del grupo B pase lo que pase en la última jornada, su rival en cuartos de final de la Liga 3 2025 será el que termine en el primer lugar del grupo A, que recién se definirá la próxima semana entre Unión Huaral, Juventud Cautivo de Piura y Estudiantil CNI de Iquitos.

Tabla de posiciones grupo B Fase Final Liga 3 2025

Grupo B PJ DG PUNTOS 1. Universitario de Deportes* 5 +6 15 2. Alianza Lima 5 +1 8 3. Juventus de Huamachuco** 5 -3 4 4. Deportivo Lute 5 -4 4