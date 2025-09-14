- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
Alianza Lima perderá por semana y media a 11 futbolistas de su plantel: deberán dejar el club
¡Sorpresa! Mientras todos los hinchas piensan en la U de Chile, Alianza Lima perderá inebitablemente a 11 futbolistas de su plantel.
¡Atención, hinchas! Todo seguidor de Alianza Lima tiene en mente el partido contra la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el primero en Matute y el segundo en Coquimbo. Sin embargo, pocos son los que se dieron cuenta sobre la ausencia de 11 futbolistas sumamente importantes para el plantel por alrededor de una semana y media.
Así como lees, el elenco de La Victoria fue notificado recientemente y deberá liberar a varios de sus elementos más habilidosos, aunque no será el único club del Perú debido a que esto también le pasará a Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Sin embargo, los de Matute son los más afectados por la enorme cantidad de deportistas, aunque no nos referimos al equipo comandado por Néstor Gorosito sino a la Sub-15 femenina.
Y es que la selección peruana lanzó su lista de convocadas para el nuevo microciclo que se viene llevando a cabo desde el pasado 11 de septiembre y culminará el próximo 21 del mismo mes. Luego de ellos las futbolistas podrán reincorporarse a sus labores en Alianza Lima, sobre todo porque en algún momento alguna podría ser requerida por el primer equipo que está luchando por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.
La selección peruana Sub-15 y su lista de convocadas con jugadoras de Alianza Lima.
Recordemos que actualmente las blanquiazules quieren conseguir el bicampeonato nacional y ya tienen el Torneo Apertura, por lo que si se hacen con el segundo certamen de la temporada alzarán automáticamente el título nacional. El año pasado se proclamaron monarcas tras derrotar a la ''U' con un global de 5-1.
Convocadas de Alianza Lima a la selección Sub-15
- Alice Lavando (portera)
- Sienna González (defensa)
- Aldana Costa (defensa)
- Paula Lavado (defensa)
- Anik Arévalo (defensa)
- Nicole Gutiérrez (volante)
- Macarena Pasencia (volante)
- Angely Herhuay (delantera)
- Julia Poblete (delantera)
- Kaela Ode (delantera)
- Ana Saiz (delantera)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50