Alianza Lima perderá por semana y media a 11 futbolistas de su plantel: deberán dejar el club

¡Atención, hinchas! Todo seguidor de Alianza Lima tiene en mente el partido contra la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el primero en Matute y el segundo en Coquimbo. Sin embargo, pocos son los que se dieron cuenta sobre la ausencia de 11 futbolistas sumamente importantes para el plantel por alrededor de una semana y media.

Así como lees, el elenco de La Victoria fue notificado recientemente y deberá liberar a varios de sus elementos más habilidosos, aunque no será el único club del Perú debido a que esto también le pasará a Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Sin embargo, los de Matute son los más afectados por la enorme cantidad de deportistas, aunque no nos referimos al equipo comandado por Néstor Gorosito sino a la Sub-15 femenina.

Y es que la selección peruana lanzó su lista de convocadas para el nuevo microciclo que se viene llevando a cabo desde el pasado 11 de septiembre y culminará el próximo 21 del mismo mes. Luego de ellos las futbolistas podrán reincorporarse a sus labores en Alianza Lima, sobre todo porque en algún momento alguna podría ser requerida por el primer equipo que está luchando por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.

La selección peruana Sub-15 y su lista de convocadas con jugadoras de Alianza Lima.

Recordemos que actualmente las blanquiazules quieren conseguir el bicampeonato nacional y ya tienen el Torneo Apertura, por lo que si se hacen con el segundo certamen de la temporada alzarán automáticamente el título nacional. El año pasado se proclamaron monarcas tras derrotar a la ''U' con un global de 5-1.

Convocadas de Alianza Lima a la selección Sub-15