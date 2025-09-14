0
Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al comunicar que tres figuras clave de su plantel no estarán en los próximos partidos en plena lucha por el título. ¿Qué pasó?

Angel Curo
Alianza Lima impacta al comunicar 3 nuevas lesiones en su plantel | Composición: Líbero
Alianza Lima mantiene firme su objetivo de conquistar todos los títulos posibles en esta temporada y en cada una de sus disciplinas. Sin embargo, para lamento de su hinchada, el club blanquiazul confirmó que deberá afrontar los próximos encuentros del Torneo Clausura 2025 con tres sensibles bajas en su plantel.

A través de sus redes sociales, la escuadra blanquiazul confirmó que presentará tres ausencias en su próximo partidos. No obstante, en esta oportunidad nos referimos a la delegación de Alianza Lima Femenino que viene jugando ante Universitario por la fecha 8 del Torneo Clausura, una pelea entre líderes.

Según el comunicado, las 'ínitmas' perderán a sus futbolistas Grecia Robles, Silvani Oliveira y Birka Ruiz. De igual manera, informaron al detalle que las lesiones que padecen cada una de sus futbolistas, quienes vienen recuperándose de cara a los próximos partidos de la Liga Femenina y Copa Libertadores.

Alianza Lima

Alianza Lima informó la lesión de 3 figuras.

"Grecia Robles: Post operada de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Continúa en proceso de fortalecimiento. Inicio de trabajo en campo de manera gradual; Silvani Oliveira: Esguince de primer grado del ligamento colateral externo de rodilla izquierda. Continúa en proceso de recuperación; Birka Ruiz: Desgarro total de tendón de Aquiles izquierdo. En etapa pre quirúrgica", informó el club en su parte médico.

Alianza Lima pelea el título del Torneo Clausura

Alianza Lima visitará a Universitario por la octava jornada del Torneo Clausura en Campo Mar U, en un duelo que podría marcar el rumbo del campeonato. El resultado será clave en la lucha por el título, ya que ambos equipos llegan igualados en puntos, aunque las ‘leonas’ mantienen el liderato por diferencia de gol.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

EquiposPJPuntos
1. Universitario721
2. Alianza Lima721
3. Sporting Cristal817
4. Carlos A. Manucci 814
5. UNSAAC 711
6. Flamengo FBC711
7. Melgar 811
8. Biavo FC87
9. Universidad César Vallejo85
10. Killas FC85
11. Defensores del Ilucán84
12. Real Ancash81

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

