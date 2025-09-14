Deportivo Garcilaso y el firme mensaje para celebrar los 4 goles a Alianza Lima: "En cada cancha..."

Alianza Lima es noticia tras su dura caída en Matute por 3-4 a manos de Deportivo Garcilaso. En un choque que iba a definir mucho en el Torneo Clausura, los cusqueños terminaron sacando ventaja en el marcador y se quedaron con tres puntos que lo mantienen como líder parcial del certamen de Liga 1.

En medio de esta euforia, el equipo del 'Pedacito del Cielo' no se quedó callado y compartió varias postales de la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, dejó un mensaje para todos sus hinchas, quienes mantiene la ilusión de pelear este campeonato en la recta final.

"En cada cancha, jugamos unidos y defendemos estos colores con el corazón", fue el mensaje de los cusqueños en sus cuentas oficiales de redes sociales, conjuntamente con la alegría de los jugadores al rescatar tres puntos valiosos que podrían ser claves para la definición del Torneo Clausura.

Publicación de Deportivo Garcilaso.

La fiesta no solo quedó en el gramado de Matute, sino que se trasladó a los camerinos del recinto deportivo de La Victoria. Y es que los jugadores posaron para una foto del recuerdo, en el que figuran también los integrantes del comando técnico. Uno de los que se ve en la postal es Carlos Bustos, actual estratega del 'Pedacito del Cielo' y que fue campeón con Alianza Lima en el 2021.

Deportivo Garcilaso y su postal en los camerinos de Matute.

Carlos Bustos recordó a Alianza Lima en conferencia

Mediante la respectiva conferencia de prensa en Matute, Carlos Bustos dejó unas palabras para Alianza Lima pese a la victoria de Deportivo Garcilaso. El estratega argentino le desea lo mejor al cuadro blanquiazul, ya que guarda mucho cariño por la institución.

"Hoy estamos contentos porque los jugadores plasmaron muy bien lo que pensamos del partido. Lo ejecutaron muy bien, fue un primer tiempo brillante y bien trabajado. A Alianza siempre desearle lo mejor", expresó.