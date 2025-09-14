- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
Deportivo Garcilaso y el firme mensaje para celebrar los 4 goles a Alianza Lima: "En cada cancha..."
Alianza Lima fue víctima de 4 goles a manos de Deportivo Garcilaso, quien festejó en Matute y dejó firme mensaje en redes sociales para sus aficionados.
Alianza Lima es noticia tras su dura caída en Matute por 3-4 a manos de Deportivo Garcilaso. En un choque que iba a definir mucho en el Torneo Clausura, los cusqueños terminaron sacando ventaja en el marcador y se quedaron con tres puntos que lo mantienen como líder parcial del certamen de Liga 1.
PUEDES VER: Mr. Peet arremetió contra jugador de Alianza Lima tras derrota en Matute: "Ni siquiera…"
En medio de esta euforia, el equipo del 'Pedacito del Cielo' no se quedó callado y compartió varias postales de la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, dejó un mensaje para todos sus hinchas, quienes mantiene la ilusión de pelear este campeonato en la recta final.
"En cada cancha, jugamos unidos y defendemos estos colores con el corazón", fue el mensaje de los cusqueños en sus cuentas oficiales de redes sociales, conjuntamente con la alegría de los jugadores al rescatar tres puntos valiosos que podrían ser claves para la definición del Torneo Clausura.
Publicación de Deportivo Garcilaso.
La fiesta no solo quedó en el gramado de Matute, sino que se trasladó a los camerinos del recinto deportivo de La Victoria. Y es que los jugadores posaron para una foto del recuerdo, en el que figuran también los integrantes del comando técnico. Uno de los que se ve en la postal es Carlos Bustos, actual estratega del 'Pedacito del Cielo' y que fue campeón con Alianza Lima en el 2021.
Deportivo Garcilaso y su postal en los camerinos de Matute.
Carlos Bustos recordó a Alianza Lima en conferencia
Mediante la respectiva conferencia de prensa en Matute, Carlos Bustos dejó unas palabras para Alianza Lima pese a la victoria de Deportivo Garcilaso. El estratega argentino le desea lo mejor al cuadro blanquiazul, ya que guarda mucho cariño por la institución.
"Hoy estamos contentos porque los jugadores plasmaron muy bien lo que pensamos del partido. Lo ejecutaron muy bien, fue un primer tiempo brillante y bien trabajado. A Alianza siempre desearle lo mejor", expresó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50