0
EN DIRECTO
Universitario vs. Melgar EN VIVO desde Arequipa
EN VIVO
Barcelona vs. Valencia ONLINE GRATIS por DIRECTV y DGO

Deportivo Garcilaso y el firme mensaje para celebrar los 4 goles a Alianza Lima: "En cada cancha..."

Alianza Lima fue víctima de 4 goles a manos de Deportivo Garcilaso, quien festejó en Matute y dejó firme mensaje en redes sociales para sus aficionados.

Diego Medina
Mensaje de Deportivo Garcilaso tras victoria en Matute a Alianza Lima.
Mensaje de Deportivo Garcilaso tras victoria en Matute a Alianza Lima. | Foto: Deportivo Garcilaso
COMPARTIR

Alianza Lima es noticia tras su dura caída en Matute por 3-4 a manos de Deportivo Garcilaso. En un choque que iba a definir mucho en el Torneo Clausura, los cusqueños terminaron sacando ventaja en el marcador y se quedaron con tres puntos que lo mantienen como líder parcial del certamen de Liga 1.

Mr. Peet no se guardó nada contra jugador de Alianza Lima.

PUEDES VER: Mr. Peet arremetió contra jugador de Alianza Lima tras derrota en Matute: "Ni siquiera…"

En medio de esta euforia, el equipo del 'Pedacito del Cielo' no se quedó callado y compartió varias postales de la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, dejó un mensaje para todos sus hinchas, quienes mantiene la ilusión de pelear este campeonato en la recta final.

"En cada cancha, jugamos unidos y defendemos estos colores con el corazón", fue el mensaje de los cusqueños en sus cuentas oficiales de redes sociales, conjuntamente con la alegría de los jugadores al rescatar tres puntos valiosos que podrían ser claves para la definición del Torneo Clausura.

Deportivo Garcilaso

Publicación de Deportivo Garcilaso.

La fiesta no solo quedó en el gramado de Matute, sino que se trasladó a los camerinos del recinto deportivo de La Victoria. Y es que los jugadores posaron para una foto del recuerdo, en el que figuran también los integrantes del comando técnico. Uno de los que se ve en la postal es Carlos Bustos, actual estratega del 'Pedacito del Cielo' y que fue campeón con Alianza Lima en el 2021.

Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso y su postal en los camerinos de Matute.

Carlos Bustos recordó a Alianza Lima en conferencia

Mediante la respectiva conferencia de prensa en Matute, Carlos Bustos dejó unas palabras para Alianza Lima pese a la victoria de Deportivo Garcilaso. El estratega argentino le desea lo mejor al cuadro blanquiazul, ya que guarda mucho cariño por la institución.

"Hoy estamos contentos porque los jugadores plasmaron muy bien lo que pensamos del partido. Lo ejecutaron muy bien, fue un primer tiempo brillante y bien trabajado. A Alianza siempre desearle lo mejor", expresó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. FBC Melgar ganó 4-0 de local y está a cuatro partidos de ser campeón de la Liga

  2. Alineaciones Universitario vs Melgar: el once confirmado de Fossati para ganar en Arequipa

  3. Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1: alineaciones, a qué hora y dónde ver transmisión

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano