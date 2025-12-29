Estas son las lesiones más comunes después de los 40 años, por el Dr. Luis Cotillo
El Dr. Luis Cotillo destaca que, tras los 40 años, las lumbalgias son las lesiones más comunes, producto del desgaste de la columna y el sedentarismo.
Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Una de las preguntas que más recibo en consulta es cuál es la lesión más frecuente después de los 40 años. La respuesta suele repetirse: los dolores en la espalda baja, conocidos como lumbalgias, encabezan la lista. Con el paso del tiempo, el desgaste natural de la columna, sumado al sedentarismo o a malas posturas, comienza a manifestarse con dolor persistente.
Pero la espalda no es la única afectada. También es muy común que aparezcan molestias en las rodillas, los codos y los tobillos, articulaciones que soportan carga, movimientos repetitivos y años de impacto. Estas dolencias pueden iniciar como molestias leves, pero si no se evalúan a tiempo, pueden evolucionar hacia lesiones más complejas que limitan la movilidad y la calidad de vida.
Por eso, ante cualquier dolor recurrente después de los 40 años, mi recomendación es clara: no lo normalice ni lo deje pasar. Acudir a un traumatólogo a tiempo permite detectar el problema, iniciar un tratamiento adecuado y evitar que la lesión se agrave. Escuchar al cuerpo es la mejor forma de seguir activo y saludable con el paso de los años.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
