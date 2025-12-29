Estas son las lesiones más comunes después de los 40 años, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Una de las preguntas que más recibo en consulta es cuál es la lesión más frecuente después de los 40 años. La respuesta suele repetirse: los dolores en la espalda baja, conocidos como lumbalgias, encabezan la lista. Con el paso del tiempo, el desgaste natural de la columna, sumado al sedentarismo o a malas posturas, comienza a manifestarse con dolor persistente.

Pero la espalda no es la única afectada. También es muy común que aparezcan molestias en las rodillas, los codos y los tobillos, articulaciones que soportan carga, movimientos repetitivos y años de impacto. Estas dolencias pueden iniciar como molestias leves, pero si no se evalúan a tiempo, pueden evolucionar hacia lesiones más complejas que limitan la movilidad y la calidad de vida.

Por eso, ante cualquier dolor recurrente después de los 40 años, mi recomendación es clara: no lo normalice ni lo deje pasar. Acudir a un traumatólogo a tiempo permite detectar el problema, iniciar un tratamiento adecuado y evitar que la lesión se agrave. Escuchar al cuerpo es la mejor forma de seguir activo y saludable con el paso de los años.

