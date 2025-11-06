0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

¿Por qué duele las rodillas al subir y bajar escaleras?, por el Dr. Cotillo

El doctor Luis Cotillo alerta sobre el dolor de rodillas al subir o bajar escaleras, síntoma que puede indicar condromalacia rotuliana en personas de 35 años o más.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿Por qué duele las rodillas al subir y bajar escaleras?
    ¿Por qué duele las rodillas al subir y bajar escaleras?
    COMPARTIR

    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre una molestia muy común: el dolor de rodilla al subir o bajar escaleras. Este síntoma puede parecer leve al inicio, pero muchas veces es la primera señal de una lesión articular que no debe pasarse por alto.

    Si eres una persona de 35 años o más, sin importar si eres hombre o mujer, y notas que tus rodillas duelen al flexionarlas, especialmente al subir o bajar escaleras, es posible que estés desarrollando una condromalacia rotuliana. Esta afección se produce cuando el cartílago que recubre la parte posterior de la rótula comienza a desgastarse, generando dolor, crujidos o sensación de roce.

    ¿Un cartílago dañado se puede regenerar con ácido hialurónico?

    PUEDES VER: ¿Un cartílago dañado se puede regenerar con ácido hialurónico?, por el Dr. Cotillo

    La condromalacia tiene cuatro grados, que van desde una inflamación leve hasta el desgaste total del cartílago. Por eso, es fundamental detectarla a tiempo. Ignorar el dolor o automedicarse solo empeora la situación y puede llevar a un daño irreversible en la articulación.

    Si presentas este tipo de molestias, acude cuanto antes al traumatólogo. Un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento adecuado que puede frenar el avance del desgaste y ayudarte a recuperar la movilidad sin dolor. No esperes a que el problema se vuelva crónico.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    Lo más visto

    1. Liga Peruana de Vóley: Programación de partidos de la fecha 3 y tabla de posiciones

    2. La publicación de Alianza Lima tras el tricampeonato de Universitario: "Ya..."

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano