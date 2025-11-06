¿Por qué duele las rodillas al subir y bajar escaleras?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre una molestia muy común: el dolor de rodilla al subir o bajar escaleras. Este síntoma puede parecer leve al inicio, pero muchas veces es la primera señal de una lesión articular que no debe pasarse por alto.

Si eres una persona de 35 años o más, sin importar si eres hombre o mujer, y notas que tus rodillas duelen al flexionarlas, especialmente al subir o bajar escaleras, es posible que estés desarrollando una condromalacia rotuliana. Esta afección se produce cuando el cartílago que recubre la parte posterior de la rótula comienza a desgastarse, generando dolor, crujidos o sensación de roce.

La condromalacia tiene cuatro grados, que van desde una inflamación leve hasta el desgaste total del cartílago. Por eso, es fundamental detectarla a tiempo. Ignorar el dolor o automedicarse solo empeora la situación y puede llevar a un daño irreversible en la articulación.

Si presentas este tipo de molestias, acude cuanto antes al traumatólogo. Un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento adecuado que puede frenar el avance del desgaste y ayudarte a recuperar la movilidad sin dolor. No esperes a que el problema se vuelva crónico.

