Turquía vs Italia por Final del Mundial de Vóley Femenino 2025: fecha, día, hora y canal para ver

Momento de vivir la gran final del Mundial de Vóley Femenino 2025 entre Turquía vs Italia desde el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok en Tailandia. Dicho encuentro paralizará al planeta al ver a dos selecciones con alto nivel en este duelo que definirá a la nueva monarca de uno de los deportes más populares en la historia. Conoce dónde verlo y a qué hora se enfrentan en este choque clave.

¿Cuándo juega Turquía vs Italia por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

La gran final del Mundial de Vóley Femenino 2025 entre Turquía vs Italia se juega este domingo 7 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). Ambos elencos dieron todo de sí en la llave de semifinales y buscarán la gloria en este choque internacional.

¿A qué hora juega Turquía vs Italia por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

Este encuentro internacional entre Turquía vs Italia por la final del Mundial de Vóley 2025 inicia a partir de las 7:30 hora peruana (12:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 06:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 07:30 horas

Bolivia, Venezuela, Chile: 08:30 horas

Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay: 09:30 horas

España: 14:30 horas

Tailandia: 19:30 horas

¿Dónde ver Final Turquía vs Italia por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

La final del Mundial de Vóley Femenino entre Turquía vs Italia se transmitirá por la señal abierta GRATIS de Latina TV (Canal 2). Asimismo, se podrá sintonizar mediante el canal internacional de DSports, en el operador de DirecTV.

¿Cómo llegan Turquía e Italia?

La selección de Turquía enfrentó a Japón en la llave de semifinales. El conjunto turco superó a las asiáticas con un marcador de 3-1, en un choque de alta intensidad en el que sufrieron en el cuarto set para poder conseguir este marcador.

Por el lado de Italia, tuvo que llegar hasta el quinto set contra una complicada Brasil. La 'Verdeamarela' hizo un gran juego durante todo el cotejo, pero las italianas impusieron su jerarquía para llevarse el triunfo por 3-2.