¿Dónde y cómo renovar el DNI electrónico 3.0? Esto es lo que dice Reniec
El DNI electrónico 3.0 se acaba de establecer como el único medio de identificación en todo el Perú, dejando atrás al DNI azul y amarillo.
El DNI Electrónico 3.0 (DNIe 3.0) representa la última generación del Documento Nacional de Identidad en el Perú, cuyo lanzamiento estuvo acompañado de notables avances en seguridad, modernidad y funcionalidad. Este documento fue presentado oficialmente a mediados de abril de 2025 y se consolidó como el más seguro de la región, incorporando tecnologías avanzadas como un chip criptográfico robusto y un moderno diseño de policarbonato con múltiples capas de elementos de seguridad.
Su valor trasciende una simple identificación: permite identidad digital, firma electrónica válida ante entidades públicas y privadas, voto digital futuro y acceso a servicios gubernamentales de forma remota y segura. A continuación, te dejamos una guía clara sobre cómo renovar este documento y dónde acudir para realizar el trámite.El pago DNI azul será válido para poder tramitar el DNI electrónico / FOTO: Reniec
Beneficios del DNI Electrónico 3.0
- Seguridad de alto nivel: cuenta con 64 elementos de seguridad (cuatro veces más que la versión anterior), chip criptográfico y diseño en policarbonato resistente a calor, doblado y rayos UV; incluye microtextos, grabados láser e imágenes difíciles de falsificar.
- Verificación ágil mediante QR: incorpora un código QR que facilita la verificación automática de identidad, ideal para entornos digitales y presenciales.
- Firma digital y acceso a trámites electrónicos: su chip permite generar firmas digitales con validez legal dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), garantizando la autenticidad e integridad de documentos en línea.
- Facilita el gobierno electrónico y voto digital: habilita acceso rápido y seguro a trámites administrativos y bancarios, y está preparado para integrarse al sistema de voto electrónico.
¿Cómo y dónde renovar el DNI Electrónico 3.0?
Paso 1: Realizar el pago del trámite
- El costo de renovación del DNI electrónico es de S/ 41.00, bajo el código 00525 Este pago puede hacerse en agencias del Banco de la Nación, en sus agentes autorizados, o mediante la plataforma Pagalo.pe
Paso 2: Iniciar el trámite (presencial o virtual)
- Opción virtual (por internet): Si el DNI está dentro de los 60 días previos a su caducidad o ya vencido, puedes tramitar la renovación en línea. Para esto necesitas descargar la aplicación DNI BioFacial (Android o iOS), validar tu identidad con reconocimiento facial y actualizar la foto; luego completas el trámite en la web de RENIEC.
- Opción presencial: Puedes acudir a una agencia o centro de atención de RENIEC con el recibo de pago. Allí te tomarán la fotografía (o puedes presentarla si la sede no dispone de cámara) y completarás otros datos si deseas actualizarlos (dirección, estado civil, donación de órganos, firma, etc.)
Paso 3: Recoger el DNI renovado
- Una vez listo, deberás acudir en persona para recogerlo; solo el titular puede hacerlo, ya que debe ingresar su clave secreta asociada al DNIe.
Promoción y vigencia del costo reducido
Para incentivar la transición, RENIEC habilitó una tarifa promocional hasta el 31 de diciembre de 2025:
- S/ 30 para mayores de 17 años (similar al DNI azul),
- S/ 16 para menores de edad, aplicable a trámites de primera emisión del DNI electrónico.
