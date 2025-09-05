- Hoy:
DNI electrónico GRATIS este lunes 8 de septiembre: ¿quiénes pueden acceder al trámite sin costo?
El RENIEC ha oficializado una nueva campaña de DNI gratis para que los ciudadanos de cierto distrito se puedan ver beneficiados.
En un contexto donde el Documento Nacional de Identidad evoluciona hacia una versión más segura y digital como lo es el DNI electrónico 3.0, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres ha lanzado una campaña gratuita que busca acercar este importante trámite a los grupos poblacionales con mayor necesidad de inclusión.
Esta acción, coordinada con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), está especialmente dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, quienes podrán tramitar este documento sin costo. El próximo lunes 8 de septiembre de 2025 se ha designado como una de las fechas clave de esta iniciativa.
¿Quiénes pueden acceder y qué incluye la campaña?
Beneficiarios:
- Menores de 17 años.
- Adultos mayores de 60 años.
Servicios incluidos: inscripción por primera vez, renovación, rectificación de datos, actualización de dirección y fotografía. Todo esto de manera totalmente gratuita, gracias al apoyo de Reniec.
Fecha, lugar y modalidad de atención
- Fecha: lunes 8 de septiembre de 2025.
- Lugar: Agencia Municipal Nuevo San Martín – avenida Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonías.
- Horario: atención desde las 9:30 a.m., extendiéndose hasta agotar los cupos disponibles, atendiendo por orden de llegada.
Requisitos para los solicitantes
- Menores de 17 años: deben llevar una copia del acta de nacimiento y una copia simple del recibo de agua o luz.
- Adultos mayores de 60 años: únicamente requieren presentar un recibo domiciliario (agua o luz).
- Foto carnet: no es necesaria; la captura fotográfica se realiza en el lugar por personal de Reniec.
Campaña será todo septiembre
Esta jornada forma parte de una campaña más amplia, desarrollada durante todo el mes de septiembre, con visitas a distintos puntos del distrito para descentralizar el acceso al DNI electrónico. Algunas de las fechas programadas incluyen:
- Lunes 1 y 29 de septiembre Agencia Infantas - Av. San Bernardo N.º 200, Urb. Santa Luisa
- Lunes 8 de septiembre Agencia Municipal Nuevo San Martín - Urb. Begonías
- Lunes 15 de septiembre Agencia Zona Comercial Industrial - Calle Las Tunas N.º 308, Urb. Naranjal
- Lunes 22 de septiembre Parque Vencedores - Urb. Mesa Redonda, Av. Bolognesi con Av. Industrial
